Los días de incertidumbre parece no terminar en Barcelona a una semana de iniciar la temporada 2020-2021 de LaLiga. A pesar que Ronald Koeman se estrenó con dos victorias en los amistosos sobre el Nastic y el Girona (ambas por 3-1), un nuevo problema estaría por estallar en le cuadro culé y el neerlandés podría quedar fuera de la zona técnica.

Según informó ‘El Partidazo’ de la cadena Cope, el entrenador Quique Setíen todavía continúa siendo el técnico del Barcelona y el vínculo de Koeman con el club es inválido.

El comunicado oficial de la separación de Setién del Barcelona se publicó el 17 de agosto, sin embargo, no se llegó a un acuerdo económico por el año que le restaba de contrato. Tampoco se habría firmado una desvinculación formalmente. A pesar de la presentación y el anuncio oficial en redes sociales, los trámites burocráticos no se cumplieron, por lo que LaLiga no reconocería al neerlandés como estratega.

El apretón de manos entre Lionel Messi y Ronald Koeman. (Foto: @FCBarcelona_es)

¿Qué sucede?

Ante este panorama, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) todavía no inscribió al flamante entrenador neerlandés ya que Barcelona aún mantiene un vínculo con Quique Setién. Sin embargo, su presencia en los dos amistosos disputados fue efectiva dado que no son partidos formales. Como se recuerda, el español dejó por los malos resultados en LaLiga y la escandalosa eliminación de la Champions League a manos del Bayern Munich.

Barcelona arrancará la nueva temporada de LaLiga el próximo 27 de setiembre enfrentándose al Villarreal, por lo que el club tendrá diez días para solucionar el problema y tener a Koeman en el banco de suplentes.

