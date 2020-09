Octubre es el mes de los milagros y también sería el del arranque del sueño mundialista para diez selecciones sudamericanas. La FIFA hasta hoy mantiene la decisión de que la primera fecha doble de las Eliminatorias Conmebol sea entre el jueves 8 y martes 13 de ese mes. La selección peruana tendrá que visitar a Paraguay en Asunción (7 pm) y luego recibir a Brasil en el Estadio Nacional (9:30 pm). El máximo ente del fútbol mundial no quiso retrasar más el arranque, que inicialmente estaba programado para marzo de este año y se reprogramó por la expansión del COVID-19.

Existe la posibilidad de que se reprograme, pero oficialmente nada confirmado. Las Eliminatorias en Asia y Concacaf se postergaron para 2021. En Sudamérica hasta ahora no sucede y básicamente es por el sistema de campeonato (todos contra todos), distinto a otras confederaciones, que juegan fase de grupos y no se necesitan tantas fechas para llevarse a cabo. Finalmente, este año se jugarían cuatro fechas (entre octubre y noviembre), mientras que las restantes se disputarían el próximo año y todo se definirá en 2022, mismo año del Mundial de Qatar, que está programado para noviembre.

La mayoría de selecciones no están al 100%. Son pocas ligas las que se han activado en el continente, sumado a que muchos países, incluyendo Perú, no tiene a sus principales figuras en ligas top. Argentina, Brasil, por encima de todos, y Uruguay y Colombia, son los que tienen ventaja sobre los demás. Esto genera más de una preocupación en los técnicos, que tendrán que hacer malabares para armar su mejor equipo de cara a este inicio eliminatorio.

LAS POSIBILIDADES DE LA SELECCIÓN PERUANA

Todos sabemos que Ricardo Gareca no suele darnos sorpresas en sus convocatorias para partidos oficiales. El ’Tigre’ siempre ha tratado de fortalecer su grupo y potenciarlo con algunos jugadores. Sin embargo, el panorama actual no nos asegura que estén ’los de siempre’. Algunos están lesionados, mientras que otros no han tenido partidos desde que se reinició el fútbol. Lo que preocupa es que muchos son titulares. A continuación, analizaremos puesto por puesto las opciones reales que tiene el técnico argentino, a poco menos de un mes del inicio.

ARQUEROS

Es el puesto en donde menos dudas existen. Pedro Gallese, Carlos Cáceda y José Carvallo son los habituales convocados y están jugando con normalidad en sus equipos. Incluso fueron los mundialistas en Rusia 2018. El año pasado Carvallo cedió su lugar para Patricio Álvarez, quien no atraviesa un buen presente con Cristal, por lo que el regreso del arquero de la ’U’ se cae de maduro. Además, fue convocado para el microciclo con jugadores locales.

ARQUERO EQUIPO PARTIDOS TITULAR MINUTOS GOLES ÚLTIMO PARTIDO PEDRO GALLESE ORLANDO CITY (USA) 14 14 1260 -16 12 DE SETIEMBRE CARLOS CÁCEDA MELGAR (PER) 5 5 450 -5 12 DE SETIEMBRE JOSÉ CARVALLO UNIVERSITARIO (PER) 5 4 450 -3 12 DE SETIEMBRE

Pedro Gallese es el arquero con más partidos en el proceso de Ricardo Gareca, con 57. (Foto: GEC)

DEFENSAS

Acá empiezan los problemas. O dudas, como quiera llamarse. Luis Advíncula y Miguel Trauco se consolidaron como titulares para Gareca. Mientras que Carlos Zambrano y Luis Abram se juntaron por primera vez en la Copa América y armaron una gran dupla. Lo cierto es que solo ’Bolt’ ha tenido partidos post receso. Los demás no juegan desde marzo, es decir, hace más de 6 meses. Se confirmó que la Superliga de Argentina, donde militan el ’Káiser’ y ’Profeta’, arrancará en quincena de octubre. Es decir, luego de la primera fecha doble. Zambrano tiene la chance de hacerlo por la Copa Libertadores. Boca Juniors tiene programado tres partidos previos a las Eliminatorias. Trauco, por su parte, no es considerado en Saint Etienne.

Miguel Araujo ya volvió a jugar en Países Bajos y tendrá 4 partidos de la liga Eridivisie con Emmen, antes de integrarse a la selección. Alexander Callens es el central con más continuidad en su equipo, pero no es la primera opción para el ’Tigre’. Marcos López recién empieza a tener continuidad en Estados Unidos, mientras que Anderson Santamaría no juega desde el año pasado, tras sufrir una complicada lesión. ¿Podrían darse sorpresas? Christian Ramos y Nilson Loyola, de buen presente en la Liga 1, aparecieron en la última convocatoria de locales, mientras que Alberto Rodríguez está jugando en Alianza Lima, por lo cual no sería descabellado pensar en su retorno a la bicolor. Más en estos momentos donde son pocos los centrales con partidos.

DEFENSA EQUIPO PARTIDOS TITULAR MINUTOS GOLES ASISTENCIAS ÚLTIMO PARTIDO ALEXANDER CALLENS NEW YORK CITY (USA) 11 11 990 0 0 13 de setiembre LUIS ADVÍNCULA R. VALLECANO (ESP) 11 7 677 1 0 20 de julio ALDO CORZO UNIVERSITARIO (PER) 5 5 450 0 0 12 de setiembre NILSON LOYOLA CRISTAL (PER) 4 4 352 0 0 9 de setiembre CHRISTIAN RAMOS VALLEJO (PER) 3 3 270 0 0 31 de agosto MARCOS LÓPEZ SAN JOSE (USA) 4 3 315 0 0 13 de setiembre ALBERTO RODRÍGUEZ ALIANZA LIMA (PER) 3 2 201 0 0 7 de setiembre MIGUEL ARAUJO EMMEN (NED) 1 1 90 0 0 13 de setiembre MIGUEL TRAUCO SAINT ETIENNE (FRA) 0 0 0 0 0 1 de marzo CARLOS ZAMBRANO BOCA JRS (ARG) 0 0 0 0 0 8 de marzo LUIS ABRAM VÉLEZ (ARG) 0 0 0 0 0 14 de marzo

Luis Abram y Carlos Zambrano no juegan un partido oficial desde marzo. Fueron dupla en 10 partidos de la selección peruana. (Foto: GEC)

VOLANTES

Renato Tapia y Yoshimar Yotún son los que han tenido más presencias en el proceso de Ricardo Gareca. El primero fichó por Celta de España y tendrá cinco partidos oficiales por La Liga antes de inicio de las Eliminatorias. Pedro Aquino, con quien pelea el puesto, viene teniendo continuidad en León. ’Yoshi’, por su parte, viene jugando como titular en Cruz Azul, aunque una lesión lo marginó del último partido de su equipo. El que será baja será Edison Flores, ya que se encuentra lesionado por un golpe en el rostro. El que se perfila para reemplazarlo es Andy Polo, que es bien considerado por Gareca y viene alternando en Portland.

André Carrillo la pasa bien en Arabia Saudita. Su equipo, Al Hilal, se consagró campeón y ahora retomará la Champions League de Asia. La ’Culebra’, que superó el coronavirus, recuperó el titularato, por lo que su presencia en la bicolor está asegurada. La situación de Christian Cueva podría cambiar de un momento a otro. Hace unas semanas no tenía equipo y era difícil pensar en una convocatoria, pero ya está en Turquía y tendrá 4 partidos para mostrarse de manera oficial.

Se espera la recuperación de Paolo Hurtado, que no juega desde julio y podría quedarse afuera, al igual que Gabriel Costa, también sentido en Colo Colo. ¿Qué otras alternativas tenemos? Es muy probable que Sergio Peña vuelva a la convocatoria, mientras que del medio local debe aparecer Christofer Gonzales. Las sorpresas podrían ser Alejandro Hohberg, de gran presente en la ’U’, o el mismo Raziel García, jugador seguido desde hace tiempo.

VOLANTE EQUIPO PARTIDOS TITULAR MINUTOS GOLES ASISTENCIAS ÚLTIMO PARTIDO ANDRÉ CARRILLO AL HILAL (KSA) 9 6 588 0 1 14 de setiembre ANDY POLO PORTLAND (USA) 11 2 442 1 0 13 de setiembre ARMANDO ALFAGEME UNIVERSITARIO (PER) 4 4 360 0 0 7 de setiembre CHRISTOFER GONZALES CRISTAL (PER) 5 5 438 1 2 14 de setiembre PEDRO AQUINO LEÓN (MEX) 9 5 503 0 0 14 de setiembre YOSHIMAR YOTÚN CRUZ AZUL (MEX) 7 5 334 1 0 5 de setiembre ALEJANDRO HOHBERG UNIVERSITARIO (PER) 5 5 407 2 3 12 de setiembre RAZIEL GARCÍA VALLEJO (PER) 5 4 349 0 1 12 de setiembre PAOLO HURTADO KONYASPOR (TUR) 2 1 54 0 0 9 de julio GABRIEL COSTA COLO COLO (CHI) 1 1 45 0 0 9 de setiembre CHRISTIAN CUEVA MATALYASPOR (TUR) 1 1 90 0 0 12 de setiembre SERGIO PEÑA EMMEN (NED) 1 1 90 0 0 13 de setiembre RENATO TAPIA CELTA (ESP) 1 1 90 0 0 12 de setiembre

Renato Tapia y Yoshimar Yotún son la dupla de volantes que más veces jugaron juntos con Gareca en el banco. Ambos arrancarían en este inicio de Eliminatorias. (Foto: GEC)

DELANTEROS

Hasta hace unas semanas todo era tranquilidad. Paolo Guerrero seguía vigente y goleador en el fútbol brasileño. Jefferson Farfán reapareció tras estar un año fuera de las canchas por lesión y Raúl Ruidíaz tuvo minutos y goles en la MLS. Sin embargo, el ‘Depredador’ nos dio la peor de las noticias: una complicada lesión lo alejará un buen tiempo. La ‘Foquita’, por su parte, se quedó sin equipo y viene entrenando en la Videna. Lo cual nos hace pensar que la ‘Pulga’ sería nuestra principal carta ofensiva en el arranque de las Eliminatorias.

¿Qué otras opciones tenemos? A nivel local vienen destacando Aldair Rodríguez y Matías Succar. El primero cerró bien la temporada pasada con Binacional y hoy es el delantero peruano con más goles en la Liga 1, al igual que Succar, indiscutible en Municipal. Ambos podrían ser novedades en la nómina, pero es muy complicado que puedan ser inicialistas. Del extranjero la opción más poderosa es la de Santiago Ormeño. Es mexicano, pero tiene raíces peruanas. El delantero de Puebla es titular y goleador de su equipo. Habría que ver si está dispuesto a ponerse a la bicolor y si Gareca lo tiene en sus planes inmediatos.

DELANTERO EQUIPO PARTIDOS TITULAR MINUTOS GOLES ASISTENCIAS ÚLTIMO PARTIDO RAÚL RUIDÍAZ SEATTLE (USA) 9 9 722 6 2 10 DE SETIEMBRE SANTIAGO ORMEÑO PUEBLA (MEX) 6 6 440 4 0 29 DE AGOSTO MATÍAS SUCCAR MUNICIPAL (PER) 5 5 400 3 0 14 DE SETIEMBRE ALDAIR RODRÍGUEZ BINACIONAL (PER) 3 3 250 1 0 7 DE SETIEMBRE JEFFERSON FARFÁN SIN EQUIPO 3 0 75 1 0 22 DE JULIO

Raúl Ruidíaz hoy se perfila como reemplazante de Paolo Guerrero en la selección. No anota con la bicolor desde 2018. (Foto: Fernando / GEC)

¿CUÁL SERÍA EL EQUIPO TITULAR?

Solo Ricardo Gareca tiene la respuesta. Pero conociendo su trabajo y manejo, es muy probable que no haga muchos cambios con respecto a lo que todos ya conocemos. Es decir, ratificarle la confianza a los que han tenido más acción durante su proceso, sin importar la poca o nula continuidad en sus equipos. Si es así, solo tendría que buscar los reemplazos para los lesionados Edison Flores y Paolo Guerrero. Su sistema es conocido: 4-2-3-1, siendo el probable equipo titular el siguiente: Pedro Gallese en el arco, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram y Miguel Trauco en la defensa, Renato Tapia y Yoshimar Yotún en la primera línea de volantes, André Carrillo, Christian Cueva y Andy Polo, dejando como único delantero a Raúl Ruidíaz. Otra posibilidad sería usar un 4-3-2-1, tal como lo hizo en el amistoso ante Brasil en 2019. Es decir, sumarle a Pedro Aquino al trabajo de Tapia y Yotún, lo cual prescindiría de uno de los de arriba (Cueva o Polo).

El cierre de esta nota fue el martes 15 de setiembre.





VIDEO RELACIONADO

Christian Cueva fue presentado por Yeni Malatyaspor de Turquía





MÁS EN DT

Carlos Zambrano en la lista de Boca Juniors para la Copa Libertadores 2020

Morales y el brillante golazo a los 34 segundos en el Valencia-Levante por LaLiga | VIDEO

El ‘nuevo’ Barcelona de Koeman: a la espera de algunas salidas y sin grandes compras, ¿realidad o ilusión?

Miguel Trauco jugó en la reserva del Saint Étienne tras no ser considerado en el primer equipo