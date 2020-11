La conferencia de prensa que brindó este martes Ronald Koeman, a un día del choque entre Barcelona y Dinamo de Kiev, sirvió no solo para que el entrenador se manifieste sobre el juego por la Champions League, sino también se refirió al tema Lionel Messi, protagonista de unas declaraciones de Quique Setién.

Hace unos días, el director técnico cántabro que estuvo recientemente en Barcelona confesó en entrevista con el diario El País, que el crack argentino tiene una faceta “complicada de gestionar”. Koeman, por el contrario, destacó cómo se lleva con ‘Leo’.

“Para mí Leo es el mejor del mundo, veo cada día su ambición y carácter ganador. No es un jugador que tenga dificultades en llevar. Cada entrenador es diferente y para mí Leo es el capitán y hablo con él cada semana sobre cosas del campo y del vestuario para tener una buena relación. Pero respeto a Setién, es su opinión”, dijo Koeman.

Pensando en el choque por Champions League, el exseleccionador de Holanda reveló no estar confiado pese a la serie de bajas de Dinamo de Kiev, muchas de ellas por casos positivo de coronavirus. “Hemos visto al Shakhtar -con ocho bajas y seis de ellas titulares- y le ganó al Real Madrid. No se puede esperar un equipo que bajará mucho, aunque no sé bien porque no conozco la gente que traen", indicó.

Tras vencer 2-0 a Juventus la semana pasada, Barcelona buscará dar otro paso hacia la clasificación a octavos de final de la Champions League. El elenco azulgrana recibirá este miércoles 4 de noviembre al conjunto ucraniano en el Camp Nou. El duelo está pactado para las 3:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN 2.