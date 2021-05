Sobre la histórica calle Odeonsplatz, en Múncih, se encuentra Schumann’s Amareican Bar, una tarbena creada en 1982 por la leyenda alemana Charles Schumann e inspirada en los icónicos bares estadounidense. El lugar ha sido encuentro de escritores, artistas, actores...y de dos genios del fútbol. Eran los últimos días del 2014. Sentados en una de las mesas, Pep Guardiola y Thomas Tuchel charlaron por primera vez. El catalán transitaba su segunda temporada al mando del Bayern Múnich, mientras que el alemán descansaba tras cinco exitosos años al frente del Mainz 05. Hoy, seis años y medio después, sacaron otra cita. El escenario y el contexto son distintos: se volverán a ver las caras el próximo 29 de mayo en Estambul en la final de la Champions League. Pep con su máquina perfecta llamada Manchester City, Thomas con su sorprendente Chelsea. Eso sí, antes, este sábado (11:30 a.m.), habrá un primer acercamiento por la Premier League en Etihad. Si ganan los ‘Citizens’ se proclamarían campeones del torneo inglés.

“ Oye, Pep. Esta noche me reuniré con Thomas Tuchel. ¿No quieres acompañarme?” . La invitación llegó por parte de Michael Reschke, uno de los hombres más importantes en la planificación del Bayern Múnich entre 2014 y 2017, según cuenta un informe del periodista que cubre la Bundesliga Juanma Romero. Guardiola, un ladrón de ideas, aceptó sin pensarlo. Al español le había sorprendido como Tuchel y otros técnicos alemanes estaban encontrando el antídoto a su poderoso Bayern . Necesitaba saber en qué estaba fallando para buscar una solución y perfeccionar el juego de su equipo.

El germano era un admirador de Guardiola, como casi todos los entrenadores jóvenes que empezaban a dar sus primeros pasos en la Bundesliga. En su etapa en Alemania, el catalán expuso un caudal ingente de ideas, conceptos y fundamentos novedosos que, acompañados por títulos, no solo generaron debate, también un poderoso efecto de aprendizaje e imitación. Técnicos como Julian Nagelsmann, André Schubert y el propio Thuchel se vieron influenciados por el creador del mejor Barcelona de la historia.

“Tuchel era un admirador del juego de Pep. Por eso armé aquella cena” , reveló tiempo después Reschke sobre ese primer contacto, tal como cita ESPN. Previo a la cena en Múnich, ya se habían enfrentado dos veces. El Bayern ganó en ambas oportunidades por 4-1 y 2-0. Se conocían, se admiraban, conversaron a la pasada en el Allianz Arena y en el Coface Arena; pero nunca tan íntimamente como aquella noche fría.

Cualquiera que estuviera en Schumann’s Bar no olvidará la escena. Dos hombres hablando apasionadamente de futbol, revolviendo vasos, saleros y pimenteros, colocados sobre la mesa como si fueran jugadores en el césped y pudieran moverse . “La leyenda dice que los camareros tenían miedo de acercarse a la mesa al final de la velada”, tuiteó el periodista español Juanma Romero, especialista en la Bundesliga.

Pep Guardiola y Thomas Tuchel se han enfrentado seis veces con 3 victorias para el español, 2 empates y 1 triunfo para el alemán. (Foto: AFP)

“Fue una gran influencia para mí. Si sales con Pep, ¿por qué no hablar de futbol?”, dijo Tuchel, que en ese momento vivía un año sabático esperando una nueva propuesta, que llegaría unos meses después del Borussia Dortmund. “ No voy a decir mucho, pero fue [una conversación] sobre posiciones en el campo y lo que hizo en Barcelona. Me lo explicó e hicimos unos dibujos en la mesa para explicar la cuestión del posicionamiento y situaciones tácticas ”, siguió.

“Hablamos de cómo cambió el Barcelona cuando compró a Cesc Fàbregas, qué cambió en el equipo. Cómo encajar a Lionel Messi como un falso 9, cómo crear espacios, de jugar con una línea de tres o cuatro de atrás. Hablamos y usamos lo que estaba sobre la mesa. A veces es fácil explicar las tácticas usando un objeto”, agregó.

LEE TAMBIÉN: Chelsea venció al Real Madrid y clasificó a la final de la Champions League

Para Reschke sí que fue toda una experiencia: “Lo increíble de esa noche es que hablaron de partidos de hace cinco, seis, siete años y Thomas colocaba la formación que había usado el Barcelona en la primera parte con copas de vino y pimenteros y le decía a Pep: ‘Así y así jugaste’”.

Para un segundo encuentro, en el mismo bar, hubo otro invitado: Peter Hermann, segundo entrenador del Schalke 04. Luego de compartir la mesa con Guardiola y Tuchel, le reconoció a Reschke: “ Siempre creí que sabía mucho de fútbol, pero los conocimientos que tienen estos dos y la forma en que hablan de los partidos es una verdadera locura ”. De este encuentro no se conoce más.

Ya en abril del 2015, Thomas Tuchel sustituyó a Jürgen Klopp como técnico del Borussia Dortmund. Pese a ser ya el rival directo de Pep, hubo otra cena entre ambos, una en la que el catalán confirmaría que sí, que el alemán es su potencial heredero.

¿Cenamos?

El tercer encuentro, pos cenas, entre Pep Guardiola y Thomas Tuchel se dio en octubre del 2015. También en Múnich, aunque esta vez no en un bar. En su primera visita al Allianz Arena con el Borussia Dortmund, por la fecha 8 de la Bundesliga, el alemán vio cómo su equipo era vapuleado por el poderío bávaro: 5-1. Sin embargo, cuando se despedían en el pasillo del vestuario del estadio, Tuchel le hizo un pedido a Pep. La conversación, corta pero crucial, se reveló en el libro “Pep Guardiola. La metamorfosis” del periodista español Martí Perarnau:

-¿Cómo tienes la semana próxima? ¿Podríamos cenar algún día?

-Sí, claro, el martes estoy libre. Llámame y concretamos.

Pese al abultado triunfo, Pep sentía plena admiración sobre Tuchel. Lo dijo en la conferencia de prensa después del partido y lo repitió en privado ante Doménec Torrent y Manel Estiarte, ambos muy cercanos al técnico. El primero fue su analista en el Barza y segundo entrenador en el Bayern y en sus primeras temporadas en el Manchester City. El segundo, desde 2016, forma parte de su cuerpo técnico. El admirador pasó también a ser admirado. De hecho, cuando Pep se marcha a Inglaterra (2016), quería que Tuchel tome el mando del Bayern. “Thomas tiene que ser mi sucesor” , reveló Michael Reschke lo que Guardiola le dijo en una cena.

Pep Guardiola y Thomas Tuchel conversando tras un Bayern-Dortmund. (Foto: AP)

“Si Alemania adopta el juego de posiciones será principalmente gracias a Tuchel”, elogió el español, en una frase publicada en el libro “Pep Guardiola. La metamorfosis”.

Cuando el alemán tomó las riendas del Chelsea (enero de este año), luego de ser destituido del PSG con el que llegó a la final de la Champions pasada, Pep no dudó en volver a elogiarlo. “Es un entrenador excepcional. Estoy seguro que va a tener éxito. La forma en la que juegan sus equipos es remarcable” , declaró como un visionario.

El próximo 29 de mayo, en Estambul, Pep Guardiola y Thomas Tuchel volverán a verse las caras. Habrá una copa de por medio, pero no será una de vino. Lo que sí es seguro es que terminarán hablando de fútbol.

Así va el historial entre ambos: 3 victorias para Guardiola, 2 empates y un triunfo para Tuchel

FECHA RESULTADO TORNEO 19-10-13 Bayern Múnich 4-1 Mainz 05 Bundesliga 22-03-14 Mainz 05 2-0 Bayern Múnich Bundesliga 04-10-15 Bayern Múnich 5-1 Borussia Dortmund Bundesliga 05-03-16 Borussia Dortmund 0-0 Bayern Múnich Bundesliga 21-05-16 Bayern Múnich 0 (5) - 0 (3) Borussia Dortmund* Copa Alemana - final 17-04-21 Chelsea 1-0 Manchester City Copa FA - semifinal * Se definió en penales para el Bayern

VIDEO RELACIONADO

MÁS EN DT