Entre la ciudad natal de Sadio Mané (Sedhiou, 1991) y Mohamed Salah (Nagrig, 1992) hay más de siete kilómetros de distancia, aunque cada vez que juegan juntos pareciera que fueran gemelos. Se entienden a la perfección. Basta una mirada para que cada uno sepa lo que hará el otro. Claro ejemplo lo que ocurrió este miércoles en Anfield: a los 54′, el senegalés le pasó por la espalda al egipcio, quien intuyó el movimiento y lo asistió para el 2-0 frente al Villarreal por la semifinal de ida de la Champions League. Conexión africana para dejar al Liverpool en ventaja de cara a la vuelta.

Nacieron en países diferentes, pero Jürgen Klopp fue quien los juntó en una misma ciudad. En 2016 fichó a Sadio procedente del Southampton y un año más tarde rescató a Mo de la Fiorentina. A diferencia de Mané que estaba en ascenso constante, Salah buscaba relanzar su carrera. Desde entonces se convirtieron en una dupla letal, aunque, como toda amistad, la historia siempre tuvo un episodio complicado.

Todo ocurrió a inicios de la temporada 2019-20, meses después de que ambos levantaran la ansiada ‘Orejona’ junto a los ‘Reds’. En un duelo contra el Burnley, que acabó con victoria por 3-0, Mané se molestó con su compañero. ¿La razón? El egipcio no le pasó un balón en un ataque en el que se había desmarcado y estaba sin oposición para anotar su doblete. En lugar de eso, Salah optó por rematar a puerta buscando su tanto.

“Mo me preguntó por qué estaba enfadado y yo le dije que tendría que haberme pasado la pelota. Me dijo: ‘No te vi, sabes que no tengo nada en tu contra’”, relató en una entrevista tratando de minimizar la situación, aunque en el campo su enfado se notó a kilómetros de distancia, aún más cuando Klopp decidió sustituirlo a los 85′ por Divock Origi.

El entrenador alemán no dejó pasar el episodio entre sus dos cracks y llamó a su despacho al senegalés. “Lo arreglamos entre nosotros, pero aun así el míster me llamó a su oficina y hablamos. Le dije que estaba resuelto y quedó gratamente sorprendido”. Eso sí, Sadio no pudo esconder que le sorprendió la reacción que tuvo su compañero cuando conversaron para zanjar lo ocurrido. “Sé que no hay ningún problema, pero su reacción fue rara. A veces hablamos y nos intercambiamos mensajes”, dice en la entrevista.

Pese al leve bache que tuvieron, Mo y Sadio han demostrado que han forjado un lazo tan fuerte que no se rompió ni cuando fueron rivales en la final de la Copa África y el repechaje mundialista, partidos que los ganó Senegal. “Tengo una parte muy triste dentro de mí por Mohamed Salah. Ojalá ambos hubiéramos ganado el campeonato. No me gustó la idea de celebrar frente a uno de mis mejores amigos”, dijo Mané tras ganar la Copa África.

La amistad que fortalecieron fuera del campo se ve reflejada en el verde: entre ambos tienen 57 goles (34 para Mo y 23 para Sadio) y 15 asistencias (10-5) en la Champions League. De hecho, los dos son los máximos goleadores en la historia del Liverpool en la competición europea. Por su parte, Mané llegó a los 31 goles en competiciones europeas, los mismos que hicieron Gento, Klose y Kaká, entre otros.

Liverpool cerca de hacer historia

La máquina roja de Jurgen Klopp no solo está a punto de meterse a otra final de la Champions League, sino que está con chances concretas de hacer algo histórico para un club inglés: ganar la cuádruple corona.

Liverpool ya ganó la Copa de la Liga de Inglaterra en febrero luego de vencer por penales al Chelsea. Ese fue su primer título en la temporada, aunque todavía tiene posibilidad de ampliar la vitrina. En la Premier League está peleando palmo a palmo con el Manchester City. Quedan cinco fechas y los ‘Reds’ están solo a un punto de los ‘Citizens’.

En segundo término, está en la final de la FA Cup, donde tendrán que enfrentar al Chelsea. El duelo se jugará el próximo 14 de mayo en Wembley. Por último, está la chance de levantar la séptima ‘Orejona’. Tras el 2-0 en Anfield, los de Klopp están más cerca que nunca de la gran final del 28 de mayo en el Stade de France. Y, obviamente, liderado por los grandes amigos, Sadio Mané y Mohamed Salah.