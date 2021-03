Son los siete metros más chicos que se pueda imaginar uno. Poco más de 17 metros cuadrados donde a veces no caben las ilusiones. A eso se enfrentan los pateadores de penales. Parece fácil marcar un penal, pero la responsabilidad, presión o cómo se llame lo hace más complicado. Así lo vivió Christian Cueva desde el 2018, pero ya se sacudió de esos fantasmas. El último domingo anotó desde los doce pases con el Al Fateh, dejando atrás aquel mal recuerdo del penal fallado ante Dinamarca.

Fue duelo peruano en Arabia Saudí. Al Fateh de Cueva recibió a Al Hilal de André Carrillo, y la victoria fue para los segundos (5-2). Sin embargo, la noticia que se destaca en territorio peruano es que ambos nacionales marcaros. André con un golazo de taco y Cueva de penal -además de una asistencia.

Christian Cueva marcó gol de penal ante Al Hilal de André Carrillo.

Sí, Christian Cueva volvió a marcar de penal luego de tres años y sobre todo, volvió a ejecutar un disparo desde los doce pasos desde que fallara aquella ocasión ante Dinamarca en el Mundial Rusia 2018. “Ese momento no se lo deseo a nadie. Es duro para uno. Cuando fallé el penal no despertaba”, aseguró en el 2020 Christian Cueva sobre aquel momento que ha quedado grabado en la historia del fútbol nacional.

RENACER DE CUEVA

Y si Cueva ha tenido tropiezos, han sido más que esos y de diversa índole. Sus indisciplinas también lo llevaron a ‘no despertar’, sin embargo, para este 2021 recibió una nueva oportunidad y al parecer lo está aprovechando en el Al Fateh.

Cueva es el ’10′ del equipo. “Le dije que quería darle la llave del equipo”, aseguró su técnico Yannick Ferrera. Y el peruano lo ha aceptado. Es el conductor y pese a la derrota ante Al Hilal, fue lo mejor de su equipo: asistió con un tiro libre y marcó de penal.

Pasó un año y siete meses para que Cueva vuelva a ejecutar un penal y no se sabe si no quiso hacerlo antes. Lo que sí es cierto es que no tuvo muchas chances de tomar el balón para pararse en ese punto de ejecución. Desde que falló ante Dinamarca, el peruano solo ha estado en campo durante cuatro disparos de penal del equipo en el que jugaba.

La última vez que marcó de penal fue el 30 de mayo del 2018, en el amistoso de la selección ante Escocia en su despedida de suelo peruano para ir al Mundial. Antes, con Sao Paulo marcó dos veces en febrero de ese año: ante Alagoano por Copa Brasil y Botafogo por el Paulista. Luego llegó Rusia y la chance ante Kasper Schmeichel. A partir de ahí vio como sus compañeros de la selección, Krasnodar, Yeni Malatyaspor y el actual Al Fateh han marcado un penal estando él en el campo.

LARGA ESPERA

Cinco partidos en Al Fateh, otros ocho en el Yeni Malatyaspor. Tres en el Pachuca mexicano. Dieciséis con el Santos y veintidós en el Krasnodar y veintitrés con la selección. Un total de 77 partidos, en los que Cueva piso el campo de juego, tuvieron que pasar para que Christian Cueva vuelva a ejecutar un penal.

Mientras, ha visto como se han ejecutado otros tres penales y dos tantas de definición, pero con él en el banco de suplentes, sea porque aún no ingresaba o ya lo habían cambiado. El recuerdo más latente es en la definición por penales de Perú ante Uruguay por los cuartos de final de la Copa América 2019. Cueva salió en el minuto 85 por Ruidíaz. El partido acabó 0-0 y se definió desde los doce pasos en la tanda de penales.

Este es el historial de penales que vio pasar Christian Cueva hasta tener la chance de volver a ejecutar uno.

Equipo Partido Penal Situación de Cueva Krasnodar Derrota 2-1 ante Zenit Mamayev anota a los 81′ En el campo

Ingresó en el minuto 70 Santos Derrota 7-6 ante Corinthians

(Torneo Paulista) Definición por penales En el banco de suplentes

Fue cambiado en el entretiempo Selección peruana Perú 0(5) - 0 (4) Uruguay

Copa América Definición por penales En el banco

Fue cambiado a los 85 minutos por Ruidíaz Selección peruana Perú 1 - 3 Brasil Guerrero anota a los 44′ En el campo

Titular Pachuca Victoria 2-0 sobre Atlas Jara anota a los 62′ En el banco

No ingresó Pachuca Caída de 3-2 ante Tijuana Jara marca a los 25′ En banca

Ingresó a los 58′ Yeni Malatyaspor Empate 1-1 ante Goztepe Buyuk anota a los 30′ En el campo

Titular Yeni Malatyaspor Derrota 3-1 ante Trabzonspor Buyuk marca a los 78′ En el banco

Fue cambiado en el entretiempo Al Fateh Caída 3-2 ante Al-Attifaq Te Vrede anota a los 62′ En el campo

Titular

Incluso, en el Al Fateh él no sería el encargado de ejecutar los penales. El pasado martes su equipo cayó 3-2 ante Al-Ettifaq y Mitchell te Vrede marcó de penal. El ‘9’ también estuvo en el último domingo ante Al Hilal, pero para el momento del penal ya había sido cambiado. La falta fue en el minuto 81 y el neerlandés salió del campo en el minuto 75. Si permanecía, quien sabe si hubiera dejado que Cueva patee.

