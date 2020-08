Hay partidos que te pueden convertir en un superhéroe. Desde su gol a Nueva Zelanda el 15 de noviembre del 2017, Christian Ramos dice que a veces le gritan “Hombre Araña” por las calles. El zaguero de la Universidad César Vallejo hizo una pausa en la rígida concentración del cuadro norteño y nos respondió el teléfono. Después de dos años ha vuelto a ser convocado a la selección peruana. Después de una larga espera retorna a la que, todavía, considera su casa. Dice que no siente que este sea un regreso a la familia de la Videna. Algo de él nunca se fue de allí.

-¿Cuál fue tu primera reacción cuando volviste a escuchar tu nombre en un llamado de Ricardo Gareca?

Al comienzo me tomó de sorpresa, pero yo he trabajado constantemente para regresar. Estoy muy feliz de volver a involucrarme con la selección, por ahí pensé que quizá no iba a estar, aunque uno nunca pierde la expectativa.

-¿Ya conversaste con alguien del comando técnico?

No, todavía con nadie. Me imagino que se comunicarán conmigo después del partido contra Sport Huancayo (mañana 3:30 p.m.). Allí ya sabré el horario de las prácticas para ir a la Videna.

-¿Siempre mantuviste la chispa por querer volver a la selección?

La esperanza nunca se fue. Sí, pero también es cierto que he pasado mucho tiempo sin jugar. El año pasado para mí fue muy difícil. El 2019 no terminé la temporada como yo quería. La posibilidad de volver la veía lejana, sin embargo pasó esto de la pandemia y me volví a meter en el grupo de los seleccionables.

Christian Ramos fue titular en los tres partidos del Mundial de Rusia 2018. (EFE)

-¿Qué factor crees que fue el que más te alejó de la selección en estos dos años?

A mí me alejó solo el tema deportivo. Llegué a Melgar, jugué a veces, otras no. Salí del equipo y estuve buen tiempo sin jugar. En la U también alternaba a veces, fue una temporada muy irregular.

-¿Marcó mucho esa goleada 6-0 ante la Universidad Católica de Ecuador cuando estabas en Melgar?

Sí fue un partido donde todos jugamos muy mal y que marcó toda esa etapa, hasta determinó la salida del técnico Jorge Pautasso. Fue un momento muy duro.

-¿Sientes que tomaste alguna mala decisión en estos dos años?

Quizá debí mostrarme más y hasta molestarme con algunos técnicos porque no estaba jugando. Tuve que esforzarme por alcanzar por la continuidad y no lo hice. No estuve tan metido en eso de jugar y jugar. El 2019 me golpeó mucho en lo anímico.

-¿Perdiste la motivación en algún momento?

Sí, anímicamente no estaba bien, trataba de estarlo, pero me costaba. Ahora sí me he puesto las pilas. Estoy enchufado, hoy me veo distinto. Físicamente y mentalmente estoy mucho mejor.

Christian Ramos vuelve a mirar su gol a Nueva Zelanda en entrevista con El Comercio realizada el año pasado, cuando aún estaba en Universitario.

-¿En qué momento se inició la recuperación?

Al principio del año no me sentía bien, a pesar de que ya estaba en la Vallejo, pero cuando llegó esta pandemia me hizo pensar mucho. Pasar más tiempo en la casa, sin hacer lo que me gusta, sin juntarme con los compañeros y decidí que era el momento de concentrarme al cien por ciento en el fútbol, a Vallejo y lo estoy consiguiendo.

-¿La reacción de tus compañeros en la selección fue rápida con tu llamado?

Carrillo me dio la bienvenida, Advíncula decía que por fin iban a escuchar música buena. Todos han estado pendientes de la convocatoria. Me han escrito, me han hecho bromas.

-¿Te dejaron volver al Whatsapp de la selección?

Yo nunca salí del grupo de Whatsapp de la selección. Soy muy amigo de los administradores del grupo y no me tocan para nada (risas). Siempre veía lo que ponían, a veces comentaba, otras solo leía. Pero siempre he manifestado apoyo al equipo. Son mis compañeros y mis amigos.

Christian Ramos celebró haciendo el gesto del "Hombre Araña" porque se lo pidieron sus hijos. (Foto: FIFA)

-El gol de la clasificación-

-¿Crees que no se ha terminado de valorar tu gol a Nueva Zelanda?

Yo veo todas las publicidades y los programas deportivos, y para serte honesto siempre me encuentro con el gol de Jefferson a Nueva Zelanda. Mi gol no lo repite nadie en la TV. A veces me he puesto a pensar y digo ¿será que solo ganamos 1-0 ese partido? Pero soy consciente que no le gusto a mucha gente, no me voy a quejar por eso. Lo mío ha sido de mucha lucha siempre.

-¿Pondrías tu gol a Nueva Zelanda a la altura del de ‘Cachito’ Ramírez en la Bombonera o el de Julio César Uribe en el Centenario?

Claro, porque en la calle los hinchas sí se acuerdan, siempre que estoy en la calle la gente me grita “El Hombre Araña”. Yo siempre pongo mi gol en el orden de importancia de los goles mundialistas de la selección en la historia. Para mí el gol sí está a la altura de esos goles que mencionas. Igual son ustedes los que al final lo dicen.

-¿Es una buena etapa la que se vive en la Vallejo?

El equipo está comprometido, Chemo te da las armas para que dentro del campo puedas decidir y hacer cosas. Sabe mucho y lo desempeña en el campo. Hemos vuelto bien después de la pausa, queremos ser protagonistas.

-¿Qué opinas de la convocatoria de tu compañero Raziel García?

Siempre le hemos dicho que es un jugadorazo, pero le falta algo más que tiene que encontrar para sobresalir. Espero que esta convocatoria le sirva para que desarrolle el jugadorazo que es y que todos sabemos que puede ser. Te aseguro que muchos compañeros coinciden con eso, tiene mucha calidad, técnica y talento para salir al extranjero. Le falta un plus que la selección podría ser.

-¿El plus puede ser más psicológico?

Tal vez, la selección es un envión anímico para todos.

-¿Le han escrito mucho a Paolo Guerrero luego de su lesión?

En grupo no hemos hablado mucho, pero por interno le hemos escrito muchas veces. Su operación ha sido complicada, sin embargo estoy convencido de que va a volver más fuerte.

-¿Es una sana competencia con Carlos Zambrano? Entiendo que se conocen casi veinte años.

Siempre fue así en los últimos procesos. Hemos competido siempre con él y con todos. Con Carlos fuimos la pareja de zagueros en el Mundial Sub 17 y nos hemos llevado bien todo el tiempo.

Christian Ramos llegó a la Universidad César Vallejo a inicios de esta temporada. (Foto: UCV).

-¿Te has proyectado hasta cuándo jugar al fútbol?

Quiero concentrarme en las metas deportivas del club. Yo quisiera jugar entre cinco a seis años más. Chemo nos dice que disfrutemos esta etapa porque es muy difícil dejar el fútbol. En todo el mundo ahora juegan defensores de más de 35 años y yo apunto a estar bien físicamente, hasta que pueda competir.

-Entonces sí podrías ser una opción en la próxima Eliminatoria...

Tranquilamente podemos ser la base para esperar que vayan saliendo nuevos jugadores. Físicamente estamos enteros. Paolo y Jefferson son animales físicamente. Alberto (Rodríguez) está jugando también.

-¿Los jugadores de la selección creen que todas maneras se disputarán las Eliminatorias en octubre?

No hemos hablado en el Whatsapp del grupo, pero yo siento que está muy difícil que empiece por todo este tema de los aeropuertos. De todas maneras hay que prepararnos, para que no nos agarre fríos esto.





