El surfista Tamil Martino, quien fue detenido ayer por haber incumplido la cuarentena en el país, ha hecho uso de sus redes sociales para pedir disculpas públicas a la población y especialmente al presidente de la República, Martín Vizcarra. También aclaró la situación por la que pasó este jueves al ser detenido.

Quien ganó una medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019 salió a surfear en pleno Estado de Emergencia por el coronavirus, por lo que la policía le intervino y llevó a la comisaría de San Bartolo. Antes, Martino lanzó insultos y reclamos contra los agentes y las leyes del país.

El surfista nacional justificó su accionar, considerando que pensaba que sí podía salir a entrenar el mar. “Honestamente les digo, no interprete bien las últimas normas dadas sobre las recientes medidas de convivencia social y los deportes que sí se pueden practicar”, señaló en sus disculpas.

Martino también aseguró que estaba cumpliendo con las normas establecidas en el gobierno, respetando distancia con otros tablistas que también practicaban en el mar, y aclaró que nunca se opuso a la intervención. “Es falso, lo que algunos medios señalan, respecto a que puse resistencia a mi detención”, dijo.

#LIMA📸| Efectivos de la Comisaría San Bartolo, intervinieron a un sujeto, quien practicaba el surf e incumplía las medidas dispuestas por el Gobierno. Siendo trasladado a la dependencia policial para su plena identificación. #PerúEstáEnNuestrasManos pic.twitter.com/w0f25eQl5m — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) May 28, 2020

Así, luego de las malas expresiones en el momento de detención, el medallista panamericano ofreció sus disculpas a Martín Vizcarra. “Insisto en ofrecer públicamente mis más sinceras disculpas al Presidente Martín Vizcarra, quien considero está haciendo su trabajo de la mejor manera posible ante esta pandemia del Covid-19 que nos afecta a todos”, expresó.

Martino también se dirigió a la población, que tras su detención, le criticaron por su mal comportamiento. “Pido a mis compatriotas, al público que sigue mi carrera profesional como surfista del Perú, no condenarme por esta conducta; si bien este confinamiento social y las situaciones que vemos día a día en las calles, mercados, no afectan, pues esto no justifica mi actuar el día hoy por la mañana ante la Policía, ni las palabras que expresé”, finalizó.

Publicación completa de Tamil Martino

A la ciudadanía, escribo esta nota para pedir disculpas y aclarar la difícil situación que me tocó pasar hoy, 28 de mayo, a las 6:30 de la mañana cuando salí del mar de Playa Norte, en San Bartolo, después de haber practicado el surf, disciplina a la que me dedico como profesional.

Cumpliendo con las normas establecidas por el Gobierno, y una vez pasado el Toque de Queda, al promediar las 5:40 am bajé a Playa Norte, con mi perro ya que al despertarme vi a pocos tablistas en el mar, respetando distancia entre ellos, y asimismo vi a un vehículo patrullero frente al mar que no impedía a esas pocas personas que practiquen el surf. Pasé al costado del patrullero, nos saludamos y continué mirando el mar.

Cuando caminaba de regreso a casa vi a unos cuantos tablistas más entrando al mar a esa temprana hora, por lo que pensé que podía entrar unos minutos al mar y entrenarme un poco, pues la policía no estaba impidiendo a ese reducido grupo de personas que practiquen deporte en el mar. Honestamente les digo, no interprete bien las últimas normas dadas sobre las recientes medidas de convivencia social y los deportes que sí se pueden practicar.

Resulta que cuando salí del mar a las 6:30 am. el patrullero que vi en un principio ya se había ido y estaba bajando una moto con un Policía, en ese momento me encontraba subiendo las escaleras para dirigirme a mi casa, ubicada a pocos metros de la playa; y, en ese entonces aparece el Policía de la moto, debajo de las escaleras, gritando para que me detenga, por mi parte le dije (hay testigos de esto) que me disculpe, que ya estaba entrando a mi casa. Pese a esto, el Policía insistía en detenerme y llevarme a la Comisaria, por lo que le pedí en reiteradas oportunidades que por favor me dejara abrir la puerta de mi casa para que mi perro pueda entrar, yo dejase mi tabla e ir a la Comisaria. Sin embargo, el Policía no me lo permitía, lo que empezó a fastidiarme y en ese momento el Policía comienza a filmarme sin que yo me diera cuenta.

Finalmente, abrí la puerta de mi casa, hice que mi perro pasara y el Policía insistía fuertemente en detenerme y llevarme a la Comisaría, ya no me permitía explicaciones, ni disculpas; situación que me puso nervioso y lamentablemente me exalté, pues veía en ese momento gente surfeando, ya no tenía muy clara las normas que se habían emitido y fue así que llegué a expresarme de mala forma sobre las leyes del país y de nuestro Presidente, a quien le ofrezco mis disculpas, por las palabras que dije en su contra, pues no tiene nada que ver con la situación en la que me había involucrado por desconocimiento de las leyes y mi propia frustración.

Luego de esto, como le había dicho al Policía, me dirigí al patrullero, sin oponer resistencia alguna, estando detenido en la Comisaría de San Bartolo por cuatro horas, en wetsuit. Es falso, lo que algunos medios señalan respecto a que puse resistencia a mi detención.

Por lo expuesto, insisto en ofrecer públicamente mis más sinceras disculpas al Presidente Martín Vizcarra, quien considero está haciendo su trabajo de la mejor manera posible ante esta pandemia del Covid-19 que nos afecta a todos.

Asimismo, ofrezco disculpas por haberme comportado de la manera en que lo hice, fue una situación que no supe manejar al sentirla un poco de injusta.

Finalmente, pido a mis compatriotas, al público que sigue mi carrera profesional como surfista del Perú, no condenarme por esta conducta; si bien este confinamiento social y las situaciones que vemos día a día en las calles, mercados, no afectan, pues esto no justifica mi actuar el día hoy por la mañana ante la Policía, ni las palabras que expresé.

Hago votos para que el virus pueda ser controlado, a que el aislamiento social se levante y poder regresar, cada uno de los peruanos, a realizar las labores y pasatiempos que nos permita seguir creciendo como personas y como sociedad, pero bajo los lineamientos de la seguridad y la higiene que exige la “nueva normalidad” a la que nos enfrentamos.

Tamil Martino

Tablista profesional

