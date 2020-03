Alianza Lima vive días claves en torno a su futuro cercano en cuanto al primer equipo. Con el clásico a la vista, los directivos del club íntimo han tomado una decisión: han llegado a un acuerdo con Jean Deza, quien fue excluido por Pablo Bengoechea del primer equipo por reiteradas faltas de indisciplina.

Jean Deza se quedará sin jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. (Foto: GEC)

Tres indisciplinas le costaron a Jean Deza la separación del primer equipo y su exclusión del plantel inscrito en la Copa Libertadores. Tras dicha decisión, el jugador viene entrenando en el club pero no a la misma hora del cuadro blanquiazul en EGB.

No obstante, parece que no todo está perdido para el jugador del club blanquiazul. El Comercio pudo averiguar que han llegado a un acuerdo con Jean Deza, quien deberá firmar un documento en el que reconozca todas sus indisciplinas y que, en caso vuelva a suceder, se le resolverá el contrato. Ante una nueva indisciplina, que incluso no sea publicada en un programa de espectáculos, el jugador dejará de pertenecer a Alianza Lima de forma inmediata.

Esta sería la última oportunidad que le darán al jugador. De todos modos, esto no significa que Pablo Bengoechea lo aceptará de nuevo en el primer equipo. Como se recuerda, el estratega fue muy claro en conferencia de prensa: “El que me pierde es muy complicado que vuelva a jugar, tendrá muchas menos chances que el resto”. Sin embargo; podría volver al primer equipo si es que el estratega lo decide así.

Mientras estuvo en consideración, Deza fue titular en el equipo aliancista, convirtiendo un solo gol en el partido de presentación frente a Millonarios en la denominada ‘Noche Blanquiazul’.

