Arsenal de Sarandí llegó a Perú para disputar la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Sporting Cristal. Tras su derrota, el ‘Arse’ se dirigió al aeropuerto Jorge Chávez para retornar a Argentina y aprovechó su estadía en Lima para ayudar a Gustavo Cisneros, histórico técnico y hasta hace unos meses entrenador de Cultural Santa Rosa de la Liga 2.

Al entrenador le diagnosticaron un tumor en la próstata, por lo que debía regresar a Argentina para iniciar un tratamiento oncológico. Sin embargo, las medidas de restricciones por la COVID-19 le impedían viajar y es ahí donde el plantel de Arsenal de Sarandí tuvo un gran gesto.

La administración del club, junto al técnico Sergio Rondina, hicieron todas las gestiones para que Cisneros sea parte de la delegación que retornó a Argentina. “Gracias al Huevo Rondina y a Arsenal de Sarandí. De vuelta en casa, comienza la batalla”, escribió Cisneros en Instagram acompañando una foto en el aeropuerto de Ezeiza.

De vuelta a casa

Gustavo Cisneros asumió la dirección técnica de Cultura Santa Rosa y tuvo un gran desempeño en la Copa Bicentenario al eliminar a Alianza Lima. Sin embargo, en las últimas semanas tuvo complicaciones de salud, que lo llevaron a realizarse una serie de pruebas médicas que concluyeron con la observación de un tumor en la próstata.

“Hace un mes y medio veía sangre en la orina. Me hicieron una resonancia magnética y salió algo feo en relación a la próstata. No falté a un entrenamiento. Hasta que llegó esta noticia, me habían diagnosticado grado uno. En 25 días avanzó tanto que la biopsia arrojó que tengo un tumor en la próstata grado cinco, bastante agresivo”, relató el técnico.

El gesto de Arsenal de Sarandí con Gustavo Cisneros | Foto: Instagram

Conforme a los criterios de Saber más