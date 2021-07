Conforme a los criterios de Saber más

A sus treinta años Reimond Manco todavía es realidad en el fútbol peruano, aunque la oportunidad de su vida ya le tocó a la puerta muchas veces. Su talento innato enamoró desde su época escolar a toda una generación que lo fue sufriendo a cada tropiezo a lo largo de más de una década. Desde que proyectaba futuro promisorio como “Jotita” hasta su encumbramiento fallido en el medio local, en el mercado exterior y la selección peruana ya de adulto. Pese a todo, el “Rei” sigue siendo único y recuerda con nostalgia que se impuso a James Rodríguez como máxima figura en aquel Sudamericano Sub 17 de Ecuador. Eso sí, confiesa que no deja de soñar con ser el “10” ideal para Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula.

—Cueva no tuvo la misma fortuna que Yotún tras errar su penal…

El “Enano” es conchudo, los que estamos en el fútbol sabemos que es bañado en aceite. Cuando haya otro penal, volverá a patear. Es un riesgo latente. Para todos es fácil verlo en televisión, mentar la madre, escribir en el Twitter, grabarse videitos, pero hacen el ridículo. La gente siempre se acuerda de lo malo, pero ha hecho cosas buenas por la selección. Ha marcado buenos goles, grandes asistencias, y fallar un penal no te vuelve peor. En la Eurocopa, jugadores de élite mundial como el italiano Jorginho fallaron. De cien penales, falló ese en su vida.

—¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre el juego de Lapadula y Guerrero?

Lapadula tiene las mismas ganas de jugar que Paolo Guerrero. Los dos no te dan una pelota por perdida. Te chocan, molestan. Eso los hace parecidos, pero después, el estilo y movimientos de juego es diferente. Ambos son goleadores. Paolo es un jugador al que debemos infinitas gracias, Lapadula se acaba de unir, es resaltante su entrega y fútbol, pero para llegar al nivel de reconocimiento de Paolo le falta un par de Copa América más.

—¿Sientes que los hinchas se olvidaron del capitán de la selección?

Acá somos muy ingratos, Lapadula es un crack, seguirá ayudando a la selección, pero no olvidemos todo lo que hizo Paolo por nosotros. No hay que ser ingratos con quien nos hizo delirar en la selección.

Reimond Manco fichó por Alianza Universidad de Huánuco para esta temporada. (Foto: ADH).

—¿Volver a la selección es un objetivo latente?

Yo disfruto con la selección. Me emociono cuando gana, sufro cuando pierde. Soy feliz con lo que tengo y siempre quiero más, y dentro de ese más está la posibilidad de vestir la blanquirroja, bienvenido sea. Soy un hombre de fútbol, siempre lo seguiré siendo, y el fútbol siempre me generará un pasión que jamás sentiré por otro deporte. No tengo envidia por nada, no miro para atrás ni a los costados, siempre adelante.

—Y dónde están los Jean Deza, “Churrito” Hinostroza, Carlos Ascues…

La selección está abierta para todos. Yo lo he pasado, he sido joven y me he equivocado, pero lo importante no es cuantas veces caigas, sino cuántas veces te levantas, y no tropezar con la misma piedra. Tampoco puedes quedarte en un rincón llorando, lo importante es buscar la felicidad. El fútbol es una profesión corta. Uno puede ser millonario en quince años, pero si eres vacío, no eres nadie. O puedes jugar quince años, pero eres feliz, eso no se compra con dinero.

—Para enderezar el camino del fútbol, ¿tiene que ver el entorno, las amistades o parte de uno mismo?

Siempre habrán los ‘chupasangre’ que te celebran todo, y buscan lo mejor para ellos, y eso termina siendo lo peor para ti. Ya está en uno darse cuenta quienes son los amigos.

—Lo viviste en carne propia…

Sí, por supuesto. Después uno se da cuenta que los verdaderos amigos son los que te conocen de toda la vida. Los que no te piden nada sabiendo que tienes plata en el bolsillo, todo es compartido.

Reimond Manco en el partido de Juan Aurich ante Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores 2010. Los argentinos ganaron 2-0 en Chiclayo. (Foto: captura)

—¿Por qué tu carrera no continuó en ascenso tras el Mundial Sub 17?

No me gusta acordarme de eso, ¿Qué gano? Nada. No recuerdo ni pienso en el qué hubiese pasado, qué hubiese hecho, no me genera nada. No me suma ni me resta.

—¿Viste el ‘ampay’ de Cueva previo viaje a Brasil?

Hay momento para todo. Primero está la chamba, luego uno pueden disfrutar, pero dentro de lo normal, ya después se convierte en escándalo. Acá en Perú se escandalizan demasiado con la vida de los futbolistas. Luego te ven niños, y la gente te destruye, eso afecta.

—Los programas de espectáculos han estado a la orden del día en pandemia con los ‘ampays’…

Tengo ocho años tranquilo, alejado de los ampays, dedicado a mi familia, pero hasta el día de hoy, me siguen nombrando cuando hay un escándalo de alguien. Ya no sé qué hacer. Hacer un hueco y enterrarme (risas). Yo no veo ese tipo de programas, no vivo del morbo. Respeto el trabajo de todos. Felizmente yo ya estoy bañado en aceite. Solo me dedico a trabajar, y a mi familia, igual, siempre hablarán bien o mal. Ya cuando deje el fútbol, los únicos que se acordarán de uno será la familia. Después cuando vaya a comprar pollo al mercado, me lo querrán vender más caro. Los jugadores de fútbol somos descartables. Cuando dejemos de ser personas públicas, seremos uno más de la sociedad.

—Retomando el fútbol, el “chocolate” lo tienes desde los “Jotitas”…

Yo tendré el “chocolate” hasta el día que me retire del fútbol. Eso no lo venden en la farmacia, uno nace con lo que Dios nos ha dado. Es el buen toque, el lujo necesario, productivo, en el fútbol todos saben sus cualidades. Hay jugadores que saben marcar, otros que tienen buena visión, hay los que son goleadores.

—Pedro Gallese, arquero suplente, es el único ex “Jotita” en la selección absoluta…

Sí, está en su mejor momento. Es uno de los mejores arqueros de Sudamérica. Seguirá destacando, pues la carrera de un arquero es más prolongada. Eso sí, antes parecía un árbol, aunque, ahora, tampoco es que está tan bonito (risas).

Pedro Gallese fue el segundo arquero de la recordada selección Sub 17 de 2007. (Foto: Archivo GEC)

—¿Te gustaría divertirte con el balón junto a Lapadula y Guerrero en la selección?

Ah, claro, sería lindo, pero todo tiene su momento, hay que trabajar callado, perfil bajo, y si se puede dar, bienvenido sea, sino la vida continúa.

—¿Qué genera ver una selección donde todos se tratan como familia?

Juntos pueden estar todos, pero se nota que es una selección muy unida. Como nos pasó a nosotros con la Sub17, éramos muy unidos, y eso pesaba dentro de la cancha para sacar buenos resultados. Da gusto ver a la selección, pues todos somos Perú.

—¿Quién era tu espejo a seguir en el fútbol?

Ronaldinho, Figo, Deco, Robinho. Si uno se cree ‘chocolatero’, ellos tenían la verdadera fábrica.

La frase 'Lo justo, tío Pacori' se hizo popular tras el gol de Reimond Manco ante Brasil, en el Sudamericano Sub 17 de 2007. (Foto: AFP)

—¿Y en el medio local?

Había gente que le metía mucha fantasía como Montaño, Farfán, Maldonado, Olcese, Quinteros, había gente muy técnica con la pelota. Verla jugar era un placer.

—Todavía no había redes sociales para viralizar cada momento….

Recién salía el Facebook, yo tenía con las justas un celular y me la pasaba jugando culebrita. Y para enviar un mensaje te salía un ojo de la cara.

—Hace poco te creaste Twitter. ¿Cómo te va en esa plataforma digital?

Me entero de todo. Hay veces hago mis comentarios, pero nunca en mala onda. Algunas veces soy sarcástico, pero siempre respetando a la persona. Trato de no ser muy crítico, y ponerle un poco de humor a las cosas.

—¿Alianza Lima siempre será tu casa?

Mientras Alianza siempre sea un equipo de fútbol profesional y yo siga siendo un futbolista profesional, existirá toda posibilidad. Sin embargo, depende de muchas cosas, técnico, dirigentes y el jugar, pero no voy a negar que sigo siendo hincha de Alianza, y sería lindo volver en algún momento. Si no se da, tampoco dejaré de ser hincha de Alianza. Ahora estoy contento con Universidad de Huánuco, más con la llegada del “Diamante” Uribe.

—Mucho por aprender de fútbol con Julio César Uribe…

Imagínate. Ha estado ligado al fútbol toda su vida. Ha vivido demasiado. Tiene su galones bien puesto, así que aprende hasta el más malo con él.

—Chale siempre te quiso en Universitario. ¿Hubieses dejado el hinchaje en casa?

Una cosa es ser el clásico rival, y otra el vandalismo, el que no puedes ir al otro club porque te mato, uno es profesional. Yo soy hincha de Alianza y cuando era niño, no sabía que Marko Ciurlizza era hincha de Alianza, pero salió tricampeón con la “U”. Luego lo tuve de compañero, era el más feliz, pues aportó mucho. Cuando Juan Reynoso salió de Alianza y campeonó con la “U”, la gente lo pudo disfrutar. Lamentablemente esto pesa mucho, las barras tienen mucho poder y pueden traerse abajo hasta un fichaje.

—Jefferson Farfán todavía tiene “chocolate”…

Claro, tiene mucho para darle al fútbol. Espero de todo corazón poder enfrentarlo por primera vez, sería lindo. La gente que es hincha del fútbol, esperamos su regreso.

