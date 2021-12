Arsenal vs. Leeds United EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este sábado 18 de diciembre a partir de las 12:30 p. m. (hora peruana) por la jornada 18 de la Premier League en el estadio Elland Road. El encuentro se transmitirá en exclusiva a través de Star Plus.

Los ‘Gunners’, que marchan en la cuarta posición con 29 unidades, llegan a este encuentro motivados tras vencer por 2-0 a West Ham. Además, con dicho resultado, sumó dos triunfos consecutivos (también ganó 3-0 a Southampton). Deberán seguir por ese camino para intentar alcanzar al líder Manchester City (41 puntos).

El director técnico del Arsenal, Mikel Arteta, confirmó durante conferencia de prensa que Pierre Emerick Aubameyang se perderá el encuentro ante Leeds. Como se recuerda, el estratega español está incómodo con los continuos retrasos de los entrenamientos del delantero portugués.

Por esa razón, el entrenador decidió quitarle la capitanía al jugador africano y se la cedió a Martin Odegaard. El DT de los ‘Artilleros’ destacó las cualidades del jugador noruego en esta nueva faceta

“Es muy joven, pero ya tiene mucha experiencia en diferentes clubes a nivel internacional. Es un líder natural. Si buscas al profesional perfecto, no estaría muy lejos de él. Se está acercando mucho a su mejor nivel”. señaló durante conferencia de prensa.

Arsenal vs. Leeds United: horarios

Perú: 12:30 p. m.

Ecuador: 12:30 p. m.

Colombia: 12:30 p. m.

México: 11:30 p. m.

Chile: 2:30 p. m.

Uruguay: 2:30 p. m.

Argentina: 2:30 p. m.

Arsenal vs. Leeds United: canales

Perú: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Colombia: Star Plus

Chile: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Argentina: Star Plus

Por otra parte, Leeds United la pasa mal en la Premier League y actualmente se ubica en el puesto 16 con 16 unidades. Además, llega muy golpeado tras ser humillados (7-0) a manos del Manchester City.

El entrenador Marcelo Bielsa comentó en conferencia de prensa tras la derrota que no piensa en renunciar. “Por supuesto que voy a seguir peleando hasta el final de la temporada. Siempre pienso que en la adversidad hay que pelear. Voy a luchar hasta el final del campeonato sin ninguna duda. Espero que no pase nada que no me permita hacer lo que acabo de decir”, señaló.

La última vez que Leeds United y Arsenal se vieron las caras fue el pasado 14 de febrero de este año. Los ‘Gunners’ vencieron por 4-2 con triplete de Aubameyang, que no jugará este sábado, y otro de Héctor Bellerín. Pascal Struijk y Hélder Costa descontaron.

