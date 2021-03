Atlético de Madrid dejó escapar el triunfo del derbi en LaLiga Santander y cedió un empate ante el Real Madrid en el Wanda Metropolitano. El partido fue intenso, con ocasiones de gol en ambos arcos, pero también hubo polémicas que generaron las reacciones al término del partido y en las redes sociales.

En los últimos minutos del primer tiempo, un tiro de esquina sobró a Karin Benzema y el balón golpeó en la mano de Felipe Monteiro. Los jugadores del Real Madrid pidieron penal, pero el árbitro Alejandro Hernández, tras la revisión en el VAR, no cobró la mano dentro del área, lo que generó las críticas en la zona técnica merengue y las redes sociales.

Polémica en las redes

Tras el pitazo final, Benzema comentó sobre la polémica decisión del árbitro y no cobrar el penal a favor del Real Madrid. “Es que no he visto nada. Ha tocado con el brazo, luego hay un árbitro... pero cuando va a mirar luego el 90% de las veces es penalti. Pero es él quien ha decidido. Nosotros, la cabeza fría”, dijo el delantero francés.

Ante los comentarios de especialistas, jugadores e hinchas, el Atlético de Madrid utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje que encendió aún más las críticas sobre el derbi. “Critican hasta los aciertos... Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor”, es el mensaje que se lee en el Twitter de los ‘Colchoneros’. Y como era de esperarse, los usuarios, detractores e hinchas comentaron la publicación.

Critican hasta los aciertos...

Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor. — Atlético de Madrid (@Atleti) March 8, 2021

Conforme a los criterios de Saber más