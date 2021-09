Barcelona y Levante se verá, las caras este domingo 26 de setiembre por la fecha 7 de LaLiga en el estadio Camp Nou. Los ‘azulgranas’ buscarán ganar luego de 3 partidos, mientras que los ‘granotes’ urgen de puntos para alejarse de la zona del descenso. Mira aquí los pormenores del partido.

Desde la salida de Messi del club, Barcelona va de tropiezo en tropiezo, en el último partido por LaLiga igualó 0-0 con Cádiz, expulsaron a Frenkie de Jong y su goleador, Depay, se falló 2 goles frente al arco.

Los dirigidos por Koeman no piensan en otra cosa, que no sea la victoria ante Levante, quien no conoce de victorias en lo que va de LaLiga, los dirigidos por López han empatado 4 partidos y perdido 2.

A qué hora juega Barcelona vs. Levante

Perú, Colombia, Ecuador y México - 9:15 a.m.

Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay - 10:15 a.m.

Argentina, Uruguay y Brasil - 11:15 a.m.

España - 4:15 p.m.

Dónde ver Barcelona vs. Levante

El encuentro entre Barcelona vs. Levante por la séptima fecha de LaLiga será transmitido por la señal de ESPN, también podrás seguir el partido por la aplicación de Movistar y ESPN Play.

Posibles alineaciones de Barcelona vs. Levante

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Piqué, Araujo, Dest, Sergio Busquets, Sergi Roberto, Gavi, Demir, Coutinho y Memphis Depay. DT: Ronald Koeman

Levante: Aitor, Miramón, Mustafi, Postigo, Clerc, De Frutos, Melero, Radoja o Pepelu, Morales, Roger y Dani Gómez. DT: Paco López.

