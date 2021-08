Boca Juniors vs. River Plate protagonizaron una nueva edición del superclásico, ahora por los octavos de final de la Copa Argentina 2021, y la victoria quedó a manos del conjunto ‘Xeneize’ en la tanda de penales. Este triunfo fue celebrado por todo lo alto por sus hinchas, en especial por Sergio ‘Checho’ Ibarra.

El ex futbolista y ahora comentarista deportivo no ocultó su alegría por el triunfo de su equipo y utilizó sus redes sociales para dejar un particular mensaje que se ha convertido rápidamente en viral.

“Chauuuuuu Gallinaaaa, Chauuuuuu riBer, los CLÁSICOS se GANAN. No importa como juegues o que juegues, SE GANANNNNN CARA***”, fue lo que publicó en su cuenta oficial de Twitter utilizando los hashtag #VamosBoquitaQuerido #VamosBosteroQuerido.

Chauuuuuu Gallinaaaa, Chauuuuuu riBer, los CLÁSICOS se GANAN. No importa como juegues o que juegues, SE GANANNNNN CARAJOOOO. #VamosBoquitaQuerido #VamosBosteroQuerido. — Sergio Ibarra Guzman (@chechogoleador) August 5, 2021

El también director técnico hizo énfasis en el descenso que sufrió River Plate en el año 2011 y que quizá fue la página más oscuro de su historia.

Como era de esperarse, los comentarios fueron diversos. Algunos usuarios estaban con Sergio ‘Checho’ Ibarra y también celebraban la clasificación de Boca Juniors, mientras que otros cuestionaban la forma de jugar y de ganar del equipo ‘Azul y oro’.

Boca Juniors eliminó a River Plata

En el Estadio de La Plata, Boca vs. River igualaron sin goles a lo largo de 90 minutos. Es así que la definición de la serie se llevó a los disparos desde el punto de penal. Allí, los pupilos de Miguel Ángel Russo fueron más efectivos y se quedaron con el partido por un categórico 4-1.

Cabe mencionar que los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano fueron titulares en la escuadra de La Bombonera, pero no pudieron completar las acciones. ‘Bolt’ fue cambiado a la hora de juego y el ‘Kaiser’ se lesionó en el epílogo.

