Camerún vs. Cabo Verde EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 3 del Grupo A de la Copa Africana de Naciones, este lunes 17 de enero desde las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star (Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Ya clasificada a octavos de final del torneo, la selección de Camerún cerrará su participación en la ronda de grupos cuando se mida con Cabo Verde. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Paul Biya.

Camerún vs. Cabo Verde: horarios del partido y canales

México - 10:00 a.m. - ESPN3 Mexico y Star+ (Star Plus)

Perú - 11:00 a.m. Star+ (Star Plus)

Ecuador - 11:00 a.m. Star+ (Star Plus)

Colombia - 11:00 a.m. Star+ (Star Plus)

Bolivia - 12:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Venezuela - 12:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Paraguay - 1:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Chile - 1:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Argentina - 1:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Uruguay - 1:00 p.m. Star+ (Star Plus)

Brasil - 1:00 p.m.

España - 5:00 p.m.

La anfitriona Camerún hizo su tarea y aseguró su presencia en la siguiente etapa. Los ‘Leones Indomables’ se impusieron a Burkina Faso y Etiopia con un 2-1 y 4-1, respectivamente, y llegaron a los seis puntos de seis posibles.

La selección camerunesa volverá a confiar en sus goleadores Vincent Aboubakar (4) y Toko Ekambi (2) para obtener su tercer triunfo consecutivo y llenarse de confianza para soñar con su sexta estrella.

“Sabemos que la selección de Cabo Verde nos va a causar problemas en el juego. Es un equipo que conocemos bastante bien, habiéndolos conocido en la clasificación”, señaló el seleccionador de Camerún, Antonio Conceiçao, en la previa.

“Conocemos sus fortalezas y debilidades. De momento lo que más nos interesa es la recuperación de los jugadores para hacer un buen partido y conseguir un buen resultado en esta fase de grupos”, añadió el portugués.

Al frente estará Cabo Verde, que es tercero en el grupo con tres unidades, después de vencer 1-0 a Etiopia en la jornada inaugural y perder (1-0) a manos de Burkina Faso en su siguiente partido.

Para este compromiso, la escuadra caboverdiana no podrá contar con su entrenador, Bubista, ni tampoco con el jugador Nuno Borges, debido a que continúan con su proceso de recuperación de la COVID-19.

Camerún vs. Cabo Verde: probables alineaciones

Camerún: Onana, Fai, Onguene, Ngadeu, Tolo, Kunde, Anguissa, Oum Gouet, Ekambi, Aboubakar y Ngamaleu.

Cabo Verde: Vozinha, Stopira, Lopes, S. Fortes, D. Tavares, Santos, Mendes, J. Fortes, Rodrigues, J. Tavares y Monteiro.

