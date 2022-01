Conforme a los criterios de Saber más

Catania, histórico club de Italia, pasa sus horas más complicadas. El equipo que vio el crecimiento de Juan Manuel Vargas en Europa, fue declarado en bancarrota por la justicia de Sicilia el año pasado. Semanas después se confirmó que el club entró en proceso de subasta.

El Tribunal de Sicilia publicó este miércoles el primer aviso de subasta concursal en la que entró Calcio Catania. Desde el 12 de enero hasta la misma fecha de febrero se podrán realizar ofertas para comprar el club.

Toda oferta tendrá como precio base 1 millón de euros. El grupo o persona que gane esta subasta se tendrá que hacer cargo de la deuda que tiene Catania. Esta bordea los 3 millones de euros.

VIDEO RECOMENDADO

De una tiempo a esta parte, se escuchó cada vez menos del volante nacional. ¿Qué pasó con el 'Chaval'?

En diciembre del año pasado la Corte siciliana, decidió no aceptar las garantías económicas presentadas por los dueños del Catania. El grupo SIGI - Sport Investment Group tuvo que resignarse a dejar en manos de la justicia el futuro del club italiano.

Cabe resaltar que el nuevo dueño del Catania tendrá que tener un buen sostén económico. La justicia ha pedido que el que gane deberá de sustentar un aval de 2.5 millones de euros para asegurar el pago de la plantilla que disputa la Serie C.

El equipo seguirá disputando la Lega Pro (Serie C) por momento. (Foto: Catania)

-EL ‘LOCO’ Y CATANIA-

Entre el 2006 y 2008, el Perú se quedó enganchado con la Serie A. Sobre todo, con los partidos del Catania que tenía en sus filas a Juan Manuel Vargas. El lateral peruano fue la gran apuesta que hizo el club italiano y no se equivocaron.

Juan Manuel Vargas llegó al Catania, procedente de Colón, y disputó dos temporadas. El ‘Loco’ fue figura indiscutible del equipo. Llegó a jugar 69 partidos y marcó 5 goles en la Serie A. Gracias a su buen nivel, su valor de mercado llegó a los 12 millones de euros.

Juan Manuel Vargas vs. Adriano. AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE (Photo by GIUSEPPE CACACE / AFP)

Esa misma cifra tuvo que pagar la Fiorentina para tener a Juan Manuel Vargas en sus filas . El lateral, hasta la fecha, sigue siendo recordado por los hinchas de Catania. Nadie se olvidará de su potente pegada con el pie izquierdo.

“El presidente de Catania vino a verme exclusivamente a mí. Ya tenía algo cerrado con Catania. Pero tenía una propuesta del Portsmouth. A mi me seducía más Inglaterra con el Portsmouth, por el tema de dinero. Al final fuimos y no sabía yo nada de inglés. Entrené un mes ahí, pero hubo una jugada entre representantes que no me agradó, pero la ventana en Catania con Italia estaba abierta y decidimos ir allá”, comentó Juan Manuel Vargas en la “Fe del Cuto”.

El ‘Loco’ estuvo un año y medio en el equipo argentino y luego emigró al fútbol italiano. El primer equipo que decidió contratarlo fue el Calcio Catania. (AFP)

Al igual que Juan Manuel Vargas, por Catania pasaron grandes jugadores como Alejandro ‘Papu’ Gómez, Gonzalo Bergessio, Maxi López, Peruzzi, Rinaudo, Juan Pablo Carrizo, Fabián Monzón, entre otros.

Catania también fue un equipo muy especial para Diego Simeone. El equipo italiano fue su primera experiencia dirigiendo en el extranjero. Años después, llegó y triunfó en al Atlético de Madrid.

Diego Simeone dirigió Catania parte de la temporada 2010-11. (Foto: EFE).

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Carlos Zambrano podría jugar en Al-Nasr https://www.americatv.com.pe/