Chelsea vs. Tottenham EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la segunda jornada de la Premier League este domingo 14 de agosto del 2022 desde las 10:30 a.m. (horario peruano) en el estadio Stamford Bridge.

Los ‘Blues’ y los ‘Spurs’ se alistan para el primer enfrentamiento oficial del ‘Big Six’ en la nueva temporada. Ambos equipos se estrenaron en el certamen inglés con éxitos. Los de Thomas Tuchel se impusieron por 0-1 en la casa de Everton. Mientras tanto, los de Antonio Conte derrotaron por 4-1 a Southampton.

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Tottenham por la Premier League?

Perú – 10:30 a.m.

Ecuador – 10:30 a.m.

Colombia – 10:30 a.m.

México – 10:30 a.m.

Chile – 11:30 a.m.

Venezuela – 11:30 a.m.

Bolivia – 11:30 a.m.

Paraguay – 11:30 a.m.

Argentina – 12:30 p.m.

Uruguay – 12:30 p.m.

Brasil – 12:30 p.m.

España – 5:30 p.m.

Tras el triunfo contra los ‘Toffees’ se espera que el entrenador alemán solo realice una variante. Así, Marc Cucurella se perfila como titular por primera vez en lugar de Ben Chilwell, quien sigue lastimado. No formarán parte de la escuadra Mateo Kovacic y Marcos Alonso por lesión y porque está cerrando su pase con Barcelona, respectivamente.

De su lado, Tottenham no tiene intenciones de cambiar la oncena que otorgó la primera alegría a sus fanáticos. Aunque, en la semana, Conte pensó en Ivan Perisic e Yves Bissouma para la banda y el medio, pero esperarán su oportunidad. También será considerado Richarlison tras cumplir una suspensión. Mientras que Clement Lenglet está fuera.

Chelsea vs. Tottenham: canales de transmisión

Para ver el partido entre Chelsea y Tottenham de la Premier League hay una opción en los canales de habla hispana. Si vives en Sudamérica podrás seguir este partido del fútbol inglés vía ESPN.

¿Dónde ver online el partido Chelsea vs. Tottenham por la Premier League?

Para ver la transmisión online del partido entre Chelsea y Tottenham puedes hacerlo a través de cuatro señales. Si te encuentras en territorio español deberás seguir este partido vía Movistar Plus y DAZN. Si vives en México y Centroamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de Paramount Plus. Finalmente, si estás en Sudamérica podrás verlo en Star Plus.

Chelsea vs. Tottenham: posibles alineaciones del partido

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Koulibaly; James, Kante, Jorginho, Cucurella; Mount, Havertz, Sterling.

Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Kulusevski, Son, Kane.