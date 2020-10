A puertas de lo que será el duelo entre la Juventus y el FC Barcelona por la Champions League, Frenkie de Jong concedió una entrevista a la web de la UEFA, donde cuenta la relación que tiene con Ronald Koeman y los consejos que le brindó antes de fichar con el club azulgrana. Asimismo, resaltó el gran talento de Lionel Messi y sus demás compañeros como Pjánic.

“Cuando tienes a Messi en tu equipo, tienes al mejor jugador del mundo en tu equipo. Así que tienes que intentar tenerle en las mejores posiciones para que marque la diferencia, y creo que necesitamos adaptarnos a él. Cuando recibe el balón en una posición en la que puede marcar la diferencia, la marca siempre”, aseguró.

“Creo que Miralem Pjanić es realmente un gran jugador. Se siente muy cómodo con el balón. Pienso que ve el juego muy bien, y su disparo, su pase y su pase en largo son muy buenos. Así que creo que es un jugador de calidad que nos va a dar mucho. Estoy realmente contento de que se haya unido a nosotros”, agregó.

Asimismo, el joven mediocampista neerlandés rescató el trabajo que viene realizando el técnico del club, su compatriota, Ronald Koeman, desde que llegó al Barcelona.

“Creo que la comunicación entre nosotros, entre el entrenador y yo, es muy buena, y me dice estrictamente lo que me exige en esta posición, y creo que todo está muy claro. Cuando habla, le escuchas porque tiene esta autoridad, este poder -no sé cómo explicarlo- y, por supuesto, tiene muchos conocimientos sobre fútbol porque creo que entiende el fútbol y fue un gran jugador antes. Así que, si intenta enseñarte algo, estás escuchando”, contó.

Clásico en España: Real Madrid se llevó el triunfo de visita

Además, confesó cuánto influenció en su llegada a Cataluña. “Hablé con él (por teléfono hace más de un año) y se mostró muy positivo sobre el Barcelona como club y también sobre Barcelona como ciudad. Así que lo que me dijo fue casi todo positivo. Me explicó que tenía que tener cuidado, que no debía ir demasiado a los restaurantes ni comer demasiado porque la vida en Barcelona es muy buena y a veces uno se siente como si estuviera de vacaciones todo el año. Sólo me dijo: “Ten cuidado con eso y, por lo demás, todo está muy bien”. Al final, el fútbol es lo más importante”, puntualizó.

