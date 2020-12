Claudia Villafañe regresó a MasterChef Celebrity tras la muerte de Diego Maradona el 25 de noviembre. La próxima semana se emitirá el programa en el que la exesposa del ‘Pelusa’ le rendirá homenaje. El conductor del programa, Santiago del Moro, fue quien confirmó la noticia a través del programa ‘Intrusos’ de la cadena ‘Telefe’.

“Claudia faltó a dos grabaciones y fue muy emotiva su vuelta, ya la van a ver. No se habló mucho del tema cuando ella regresó, se respetaron sus tiempos. En un momento no sabíamos si iba a volver o no y finalmente ella decidió con los días. Agarró el teléfono y dijo: ‘vuelvo’”, relató Santiago Moro.

El conductor fue el encargado de darle las condolencias a Claudia Villafañe durante la emisión del programa tras confirmarse la muerte de Diego Maradona. “Es un día de duelo nacional. Murió el Diego. Y, como todos sabrán, aquí en este programa, prácticamente todas las noches, brilla ella: Claudia Villafañe”, dijo Moro.

Dedicatoria al ‘Pelusa’

Tras las ceremonias fúnebres de Diego Maradona, Claudia Villafañe y su familia evitó el contacto con la prensa. La exesposa del ‘Pelusa’ y sus hijas decidieron llevar el luto en estricto privado, por ello, la argentina se alejó del programa MasterChef Celebrity. Dos semanas después de su ausencia en la competencia, se anunció su regreso y con una sorpresa para el excapitán de la selección de Argentina.

“Le hizo muy bien volver. La van a ver hablando de Diego y en una de las emisiones ella también le va a dedicar un plato, algo que nunca había hecho”, explicó Santiago del Moro. Así mismo, destacó que la presencia de Villafañe le permitió a la argentina mostrarse cono “ella es” y no como la exesposa de Diego Maradona.

