Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 28 de LaLiga Santander este sábado 20 de marzo desde las 10:15 a.m. (horario peruano) en el estadio de Balaídos. Para ver fútbol en vivo, resultados y streamings, El Comercio te ofrece todas las alternativas para no perderte este gran partido.

Real Madrid vs. Celta de Vigo: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Nacho, Eder Militia, Varane; Lucas Vázquez, Casemiro, Kroos, Modric, Mendy; Vinicius y Benzema.

Celta de Vigo: Iván Villar; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Aarón Martín; Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Aspas y Santi Mina.

Real Madrid disputará semana clave en la temporada contra Liverpool y Barcelona. (Foto: AP)

¿Dónde ver Real Madrid vs. Celta de Vigo por LaLiga?

ESPN es la señal habilitada para ver el partido de LaLiga Santander que presentará a Real Madrid sin Sergio Ramos. El defensa y capitán se sintió durante la última sesión de entrenamiento y no participará del compromiso de la jornada.

¿A qué hora se juega Real Madrid vs. Celta de Vigo por LaLiga?

México – 9:15 a.m.

Perú – 10:15 a.m.

Colombia – 10:15 a.m.

Ecuador – 10:15 a.m.

Bolivia – 11:15 a.m.

Venezuela – 11:15 a.m.

Argentina – 12:15 p.m.

Chile – 12:15 p.m.

Paraguay – 12:15 p.m.

Uruguay – 12:15 p.m.

Brasil – 12:15 p.m.

España – 4:15 p.m.

Real Madrid llega tras haber eliminado al Atalanta de la Champions League | Foto: AFP

Real Madrid vs. Celta de Vigo: pronósticos y previa

El conjunto liderado por Zinedine Zidane está motivado después de conseguir la clasificación a la próxima ronda de la Champions League. Los merengues vencieron 3-1 a Atalanta de Italia y avanzaron a los cuartos de final para enfrentar a Liverpool.

Luego de cumplir con los deberes en el torneo internacional, la ‘Casa blanca’ se enfoca en la lucha en el certamen local. El conjunto de la capital se ubica en el tercer lugar con 57 puntos, detrás del líder Atlético de Madrid (63) y Barcelona (59).

Real Madrid desea seguir en la pelea, pero enfrentará a un complicado Celta de Vigo. “Va a ser un partido exigente, contra un rival que sabe jugar muy bien al fútbol”, expresó el estratega francés sobre la visita a Balaídos.

Por su lado, Celta de Vigo recupera su once de gala para medirse a un Real Madrid que se ha acostumbrado a ganar en Balaídos, donde no pierde desde el año 2014, además de encadenar cinco victorias y un empate en sus últimas seis visitas.

La batalla en el centro del campo entre el peruano Renato Tapia, una de las sensaciones de LaLiga, y el brasileño Casemiro será una de las claves del choque. Ambos son figuras imprescindibles en sus equipos, a los que aportan equilibrio y un notable ejercicio físico.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...