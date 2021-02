Borussia Dortmund anunció esta semana que Erling Haaland “no quiere ni puede” dejar el equipo este verano. Sin embargo, distintos medios europeos aseguran que si un club millonario pone sobre la mesa amarilla una importante suma de dinero para poder contar con el atacante, podrían analizar la oferta. Chelsea está interesado.

Según informó ‘Bild’, Roman Abramovich, magnate del cuadro ‘blue’ y encargado de arrebatarle jóvenes figuras a distintos clubes europeos, ya dio el visto bueno para que Thomas Tuchel contrate al noruego en Chelsea. Serían más de 100 millones de euros.

El entrenador alemán, con pasado en el Dortmund, acaba de llegar al cuadro ‘blue’ y parecer haber encajado de gran manera. Ya vencieron en la ida de los octavos de final de Champions League al Atlético de Madrid y podrían ser la sorpresa del torneo.

Chelsea cuenta actualmente tiene en sus filas a Olivier Giroud, quien no ha logrado asentarse como titular a pesar de su desempeño y sus 34 años. Tammy Abraham, por el momento, no renueva su contrato ante la falta de minutos. La llegada de Haaland permitiría tener un delantero confiable de cara al gol.

Haaland no se quiere ir del Dortmund

Michael Zorc, director deportivo del Borussia Dortmund, respondió a lo dicho por el agente de Haaland, que había asegurado que hay “un máximo de diez equipos” dispuestos a llevarse al ariete de moda en Europa (cuatro de ellos de Inglaterra).

“Haaland no puede, no quiere y no cambiará de club”, dijo Zorc en declaraciones que recoge el diario alemán ‘Kicker’. El director deportivo, leyenda del Dortmund, eso sí, respeta las palabras de Raiola.

“No me molesta en absoluto. Tampoco creo que hayan causado revuelo. Fueron unas declaraciones completamente normales. No hay mal rollo para nada”, añadió.