Gladys Tejeda entrenó en el Estadio Atlético con miras a Tokio 2020

Gladys Tejeda, medallista panamericana, continúa su preparación de cara a Tokio 2020 (que se realizará el 2021) en el Estadio Atlético de la Videna. Siguiendo con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, la maratonista cumplió con su estricto plan de trabajo.

En la web oficial de los Panamericanos Lima 2019, Tejeda se refirió a su entrenamiento: “Estoy planificando una competencia a fin de año. Posiblemente sea por Asia, y hay que estar preparados. Le agradezco a la Federación por permitirme entrenar, con las medidas de bioseguridad. Me siento segura de que no me pasará nada. Hoy tuve un trabajo bastante intenso en esta pista atlética, que no podría hacer en la calle”.

Luego acotó: “Durante la cuarentena, estuve en Huancayo con mis familiares, tratando también de estar pendiente de mi estado físico, porque es lo más importante. Ahora resulta muy difícil volver al ritmo. Pero gracias a Dios, tuve la suerte de participar de una competencia este año”.

Es preciso destacar que Gladys Tejeda clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de superar la marca mínima exigida por World Athletics, en el marco de la Maratón de Sevilla, realizada en febrero del 2020.

Por último, dijo lo siguiente: “Ahora la responsabilidad es más amplia para con uno mismo y el Perú. Hay mucha gente que está a la expectativa de mi participación. La gente te da la mano, porque yo sola no lo lograría. No me gustaría defraudarlos. Yo voy a seguir dando todo para regalarle más alegrías a mi país”.

