Mallorca y Levante se ven las caras por la jornada 35 de la Liga Santander. En un partido muy cerrado desde el primer minuto, parecía que se irían al descanso con el marcador igualado a cero; sin embargo, apareció Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández para abrir el marcador.

A los 40 minutos de juego, el centro desde la derecha de Pozo, encontró al colombiano que logró hacerse espacio entre dos centrales y conectar de cabeza para festejar el 1-0 del partido.

Los futbolistas de Vicente Moreno vuelven a ser locales, tras caer frente al Atlético de Madrid, y no piensan en otra cosa que no sea lograr los tres puntos. Los isleños no pueden perder más puntos, ya que un nuevo tropiezo los dejaría muy cerca al descenso.

A falta de cuatro jornadas, y sus opciones de salvación pasan por ganar los partidos que le quedan en casa, e intentar pescar algo en sus desplazamientos. Solo vale ganar ante el Levante UD.

Levante por su parte, quiere terminar LaLiga de la mejor manera posible. Los de Paco López han dado una gran imagen después del parón, tramo en el que solo han sufrido una derrota tras siete partidos.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Dani Alves apela a la conciencia para erradicar racismo