Romelu Lukaku fue uno de los grandes fichajes que se hicieron antes de iniciar la temporada 2021/2022. Dejó el Inter de Milán, club con problemas económicos, para llegar al Chelsea, vigente campeón de la Champions League.

Los primeros meses del delantero de la selección de Bélgica no han sido del todo buenos. Así lo dio a conocer él mismo en una entrevista a ‘Sky Sports’: “Tras dos años en Italia, trabajando con preparadores y nutricionistas, estoy bien. Sin embargo, no estoy contento con la situación (en Chelsea), eso es normal. El entrenador eligió jugar con otro esquema táctico y lo único que puedo hacer es no rendirme”.

Incluso, indicó que en algún momento espera volver al Inter de Milán: “Quiero pedirle perdón a los hinchas. La manera como me fui debió ser distinta. Tenía que hablar primero con ustedes porque lo que han hecho por mí, por mi familia, por mi madre. Espero volver, no al final de mi carrera, sino para ganar títulos”.

Mensaje de los hinchas, en contra de la vuelta de Lukaku, está frente al estadio San Siro. (Foto: @DiMarzio)

La respuesta de un sector de hinchas del Inter de Milán, fue clara. Dejaron una banderola en las afueras del estadio San Siro, con el mensaje: “No importa quién huye bajo la lluvia, sino quién decide quedarse en la tormenta. Adiós, Romelu”.

Hinchas divididos

Aunque un sector de fanáticos no quiere la vuelta de Romelu, hay otro grupo que sí desea contar con él en algún momento. El diario italiano la ‘Gazetta dello Sport’, realizó una encuesta, donde el 53% de los hinchas sí desea una posible vuelta.

El 47% de hinchas restantes, comparte la opinión de quienes realizaron la pancarta. Por lo pronto, Thomas Tuches, técnico del Chelsea, decidió no tener en cuenta a Romelu para el duelo ante el Liverpool, que terminó 2-2. “Trae ruido que no necesitamos”, dijo el entrenador alemán.

Conforme a los criterios de Saber más