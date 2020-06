Barcelona vs. Sevilla alineaciones EN VIVO TV EN DIRECTO | Barcelona vs. Sevilla juegan por la fecha 30 de LaLiga Santander desde el Ramón Sánchez Pizjuán, casa del Sevilla. Los blaugranas buscan estirar su ventaja en lo más alto del certamen doméstico. La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, Movistar LaLiga y mitele PLUS desde las 3:00 p.m. (hora peruana). Con Lionel Messi en el ataque, conoce alineaciones, horarios en tu país, canales oficiales y streamings alternativos.

El FC Barcelona buscará dar otro paso más hacia el título liguero, cuando visite al siempre complicado Sevilla, en lo que supone ser el choque más atractivo de la fecha. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Barcelona vs. Sevilla: probables alineaciones

Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Gudelj o Jordán, Óliver Torres; Ocampos, De Jong, Munir.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Vidal; Messi, Griezmann, Luis Suárez.

Barcelona vs. Sevilla EN VIVO: juegan por la fecha 30 de LaLiga

Barcelona vs. Sevilla: horarios

México - 3:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 4:00 p.m.

Colombia - 4:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Chile - 4:00 p.m.

Paraguay - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

España - 10:00 p.m.

Barcelona vs. Sevilla: canales de TV

Dónde ver Movistar + o Movistar LaLiga

Lo primero que debes saber es que Movistar + o Movistar LaLigatiene ofertas de paquetes Fusión, lo que quiere decir que se puede contratar el servicio de cable con un paquete que incluye fibra óptica en tu casa y línea móviles. Cualquiera puedes elegir.

Dónde ver ESPN 2 Sur

Para poder observar ESPN 2, este canal pertenecer a las cableras de Movistar y DirecTV. Puedes contratar paquetes de ambas empresas para tener acceso a esta señal y también a la plataforma de ESPN Play, donde puedes observar la programación en tu celular.

País Hora Canales Perú 3:00 p.m. ESPN México 3:00 p.m. Sky HD Chile 4:00 p.m. ESPN 2 Argentina 5:00 p.m. ESPN 2 Colombia 3:00 p.m. ESPN 2 Ecuador 3:00 p.m. ESPN 2 España 10:00 p.m. Movistar LaLiga

Barcelona vs. Sevilla: Tabla de LaLiga EN VIVO

Barcelona vs. Sevilla: últimos 5 resultados

Barcelona vs. Sevilla: últimos cinco enfrentamientos

Barcelona vs Sevilla: apuestas

Zinedine Zidane afirmó que no piensa que Barcelona tenga un traspié frente al Sevilla

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, celebró el regreso con gol de Marco Asensio tras once meses de baja por lesión, la brillantez del doblete de Karim Benzema para derrotar al Valencia y aunque aseguró que verá el duelo del Barcelona ante el Sevilla, dijo que no piensa en que “vaya a pinchar”.

“Nosotros dependemos de lo que vamos a hacer nosotros. Conocemos la situación y voy a ver el Sevilla-Barcelona pero no pienso en que vaya a pinchar. lo importante es seguir con lo que estamos haciendo. Me acuerdo de la única Liga que he ganado como entrenador y fue en el último partido en Málaga”, afirmó augurando un pulso por el título hasta el final de la competición.

Zinedine Zidane se convirtió en el tercer entrenador en la historia del Real Madrid en dirigir 200 partidos.

Barcelona vs. Sevilla: Previa y pronósticos

Barcelona y Sevilla han regresado con fuerza a LaLiga: los sevillistas con una victoria (2-0) de peso en el derbi hispalense y un 1-1 agridulce en casa del Levante (1-1) al no sentenciar y sufrir una ‘pájara’ en el tramo final; y los culés, con dos triunfos (Mallorca y Leganés) y ampliando a tres su serie de partidos sin encajar gol.

El conjunto de Julen Lopetegui encara este duro compromiso con ilusión y motivación para mantener su tercera plaza, pero también sabedor de la gran calidad del todopoderoso Barcelona, dirigido por un viejo conocido como Quique Setién, que logró con el Betis un histórico triunfo por 3-5 en Nervión, si bien en abril de 2019 cayó por 3-2.

Pese a que el Sevilla sólo ha ganado en una de las doce últimas visitas en Liga del Barça a su feudo, con nueve triunfos, cuatro empates y tres derrotas azulgranas en lo que va de siglo, su estadio suele ser un escollo importante para los ‘grandes’, con la diferencia de que los de Lopetegui, como en el derbi, deberán adaptarse de nuevo a no contar con el plus de su afición.

Setién desea que Lionel Messi llegue pronto a un nuevo récord

El Barcelona, líder en solitario del campeonato con 64 puntos, intentará mantener los buenos resultados cosechados ante el Leganés (2-0) y el Mallorca (0-4) para aumentar su distancia con el Real Madrid, que se midió con Valencia el jueves.

Con la victoria del pasado martes ante el Leganés, el Barcelona encadena ya tres partidos consecutivos sin encajar goles, un cifra inaudita en lo que va de temporada.

La gran arma con la que cuenta el conjunto catalán es su capitán, Lionel Messi, que, pese a los meses alejado de los terrenos de juego por la pandemia de la COVID-19, sigue cosechando récords.

El argentino, máximo goleador de la liga (21 goles) y máximo asistente del equipo (18), está a un solo tanto de alcanzar los 700 oficiales en su carrera como jugador azulgrana (629) y de la selección de Argentina (70).

Con información de EFE.

