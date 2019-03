Inter de Milán y Juventus harían trueque "bomba" entre Icardi y Dybala, aseguran desde Italia

El futuro de Mauro Icardi en el Inter de Milán es incierto y su presente negativo. El delantero argentino no es tomado en cuenta por el club, a partir de su conflicto por la renovación que no se dio. Por otro lado, Paulo Dybala no viene teniendo la continuidad deseada, a partir del arribo de Cristiano Ronaldo.

'La Gazzetta dello Sport' afirmó en su portada que tanto la Juventus como el Inter de Milán, harían un trueque que rompería el mercado de pases a mediados de año.

►Paul Pogba: "El Madrid es un sueño, especialmente con Zidane"



El medio italiano colocó en su portada: "Una joya para Lautaro (Martínez) y una 'señora' para Icardi", usando un juego de palabras con los apodos del jugador y el club, dando a entender el posible traspaso de ambos jugadores.

Cabe precisar que Mauro Icardi se reintegrará a los entrenamientos del Inter de Milan, lo que no se daba desde el último 13 de febrero. En aquel entonces, el argentino no viajó a disputar la Europa League y además; se le quitó la banda de capitán.