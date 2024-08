¿Quién es Jorge Zúñiga?

En tanto a su trayectoria, el nuevo presidente del Fondo Blanquiazul estudió Derecho en la Universidad San Martín de Porres y realizó estudios de especialización en derecho corporativo en el INECAM de la Universidad de Alcalá de Henares en España y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Además de dicha especialización, su trayectoria también se dirige al derecho administrativo y de turismo y hotelería.

De hecho, sobre esto último, ha sido gerente general de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), gerente general de la Asociación Peruana de Hoteles y hoy en día dirige la gestora de fondos privados de inversión Finanzas e Inversiones Corporativas (FIC), es gerente de la minera Quiruvilca S.A., miembro del directorio de Penta Tanks Terminals S.A., socio en Salazar & Zúñiga Abogados y cuenta con experiencia como docente en la Universidad de Piura, San Ignacio de Loyola y San Martín de Porres.

Se conoce que ahora será el presidente y representante legal del Fondo Blanquiazul ante la Junta de Acreedores del Club Alianza Lima. Esto luego de que los miembros pertenecientes al mencionado Fondo hayan optado por designarlo en dicho puesto; asimismo, El Comercio pudo conocer que adquirió la mayoría de acreencias de esta sociedad.

Por su parte, Jorge Zúñiga estuvo presente en el estadio Alejandro Villanueva en el último encuentro entre Alianza Lima y Cienciano por el Torneo Clausura de la Liga 1. Se ubicó en el palco destinado para invitados o directivos del club y esta fue su primera aparición tras haber sido designado como presidente del Fondo Blanquiazul.

Tres integrantes del Fondo Blanquiazul vendieron su participación. (Foto: Alianza Lima)

¿Quiénes conforman el Fondo Blanquiazul?

Como se recuerda, en el año 2019, el Fondo Blanquiazul era conformado por seis miembros: César Torres, Salomón Lerner, Antonio Armejo, Fernando Farah, Remigio Morales Bermúdez y Diego Gonzáles Posada; siendo este último en acreedor mayoritario y presidente. En aquel entonces, este grupo de socios pagó una suma estimada en más de 23 millones de soles por el 80% de acreencias. Tiempo después, a mediados del 2023, se conoció que los miembros hicieron vendieron sus acreencias y el Fondo pasó a ser integrado por nuevos nombres.

Si bien a día de hoy no hay una total apertura por parte del Fondo Blanquiazul para conocer quiénes lo conforman y en qué porcentaje lo hacen, se sabe que entre los nombres involucrados se encuentran Eduardo Noriega Hoces y José Roberto De Romaña Letts, pues tanto Carlos Hiraoka como Irzio Pinasco han dejado de pertenecer. Asimismo, a partir de ahora, el nuevo rostro visible sería Jorge Muñoz Quiroz.

La reaparición de Diego Gonzáles Posada

Por su parte, Diego Gonzáles Posada, expresidente y acreedor mayoritario de Alianza Lima, volvió al estadio Alejandro Villanueva para el duelo ante Cienciano y rompió su silencio luego de muchos meses. De hecho, la última vez que habló con un medio fue con El Comercio el pasado agosto cuando reveló los motivos por los que renunció a su cargo.

“Porque mis socios, de manera inconsulta y no comprensible, decidieron vender sus acciones en el Fondo a una empresa, un tercero, cuyos accionistas no conozco. No sé quiénes son los nuevos acreedores, no conozco las decisiones tomadas y muchas de ellas no las comparto. Una de ellas fue nombrar a un nuevo gerente general en reemplazo de Fernando Salazar, el señor José Sabogal, sin haberme notificado ni consultado. Y así muchas otras más. A partir del viernes 9 de junio dejé de ser el presidente del Fondo, ahora son otras personas, las que nadie conoce, que ahora toman el control del principal acreedor del club”, dijo en aquella oportunidad.

El último martes por la noche, Gonzáles Posada declaró a Depor cuando se retiraba del estadio luego de la goleada por 3-0 de Alianza Lima ante Cienciano e indicó: “Esperemos sacar el campeonato del Clausura y apagarle el centenario a la ‘U’. Estoy feliz por el equipo, volvimos a ganar. Alianza está donde se merece, en la punta y vamos por el campeonato”.