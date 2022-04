El domingo 03 de abril, Sao Paulo cayó goleado por 4-0 ante Palmeiras en el partido de vuelta de la final del Torneo Paulista 2022 en el estadio Allianza Parque. La manera en que perdieron enfureció mucho al delantero argentino, Jonathan Calleri, quien tuvo una violenta reacción con un hincha del equipo rival.

El terrible hecho se dio cuando el equipo tricolor se retiraba del estadio Allianz Parque, donde un fanático del “verdao”, de a penas 14 años, se encontraba grabando con su celular. Esto molestó a Calleri, quien de un manotazo le tiró el celular al piso. Además, se alcanzó a escuchar que algo le dijo mientras lo señalaba en tono amenazante.

Tras el incidente con el hincha, Calleri pidió disculpas por redes sociales y se puso a disposición para reparar el celular. “Sobre lo que pasó en la salida del estadio ayer, me gustaría enviar mi sincero pedido de disculpas al chico. Fue un momento en el que estaba con la cabeza muy caliente y no debería haber sucedido. Me pongo a disposición para reparar el daño causado al celular”.

Sin embargo, esto al parecer fue en vano, ya que deberá dar explicaciones ante la justicia, luego de ser denunciado por el fiscal del Tribunal de Justicia del Deporte (TJD) por el exabrupto.

Según Globo, la presidenta de Palmeiras, Leila Pereira, recibió el martes al chico de 14 años, que pertenece a las divisiones menores del Palmeiras, su nombre es Felipe Goto. Leila le obsequió una camiseta del ‘Verdao’, además le entregaron un nuevo teléfono.

