Julio Meléndez Calderón cumple 82 años de edad. Fue figura en Boca Juniors y brilló en los clásicos contra River Plate. Aquí recordamos su última entrevista con El Comercio en el 2022 en la que habla del Mundo Boca, donde lo recuerdan como “el peruano y su ballet”.

Es fin de semana de superclásico River Plate vs Boca Juniors y el fútbol sudamericano gira la cabeza hacia Argentina, y los recuerdos de los hinchas bosteros más añejos tienen una parte blanquirroja. Este domingo Boca irá al Monumental con dos peruanos en su cuadro titular. Luis Advíncula, ya sólido en la banda derecha, y Carlos Zambrano en la zaga ante la lesión de Carlos Izquierdoz.

Boca se pinta de blanquirrojo para esta fecha de clásicos y desde Argentina de inmediato se cuentan los recuerdos de los peruanos en el cuadro ‘Xeneize’, en especial de Julio Meléndez, quien conversó con El Comercio justamente sobre los Zambrano y Advíncula y la selección peruana.

En una de sus anécdotas, Meléndez recordó que su única expulsión se dio en un clásico y cuando abandonaba el campo de juego era aplaudido tanto por hinchas de Boca Juniors como por los de River Plate. Es que se trataba de un defensor del que todos disfrutaban. Su elegancia para la marca distaba de lo que en Argentina se exigía.

Curiosamente, Meléndez viajó a Argentina sin saber siquiera que podía jugar ahí. “Fue por Héctor Chumpitaz. En un resto de América que me llevaron en el que también iba Pedro Perico León y Víctor ‘Kilo’ Lobatón. Chumpitaz estaba jugando la Copa Libertadores y yo estaba atrás de él luchando. Lito Salinas me dice que iba a viajar a Chile en reemplazo de Héctor. Jugué bien, salimos en los diarios y me ficha ”, contó a El Comercio.

River Plate vs. Boca Juniors son los protagonistas de una nueva edición del Superclásico de Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Permiso para quitar un balón

Y todos se rindieron ante “el peruano y su ballet”. El Gráfico recordó hace unos años un texto del escritor Osvaldi Ardizzone, muy conocedor de la historia del fútbol en Argentina. Sabía de Carlos Gómez Sánchez, Víctor Benítez y Miguel Loayza, pero le dedicó una obra de arte completa a Julio Meléndez en 1970, cuando ya el defensor llevaba dos años en el cuadro ‘Xeneize’.

Extracto del téxto de Osvaldo Adrizzone

“¡Disculpe…! Pero tengo que quitarle la pelota…” tituló el artículo El Gráfico. En él Adrizzone dice en palabras lo que Meléndez hacía con los pies: arte puro. “Pero lo que más destaca por encima de todos esos grandes atributos es la higiene para resolver las circunstancias más comprometidas. La sensación de pulcritud que se desprende de cada maniobra. Como si jugara con el guardadapolvo blanco de los médicos para asegurar la profilaxis de cada intervención...” , dice sobre Julio Meléndez. Cuenta Ardizzone que el mismo peruano contó que antes de salir a la cancha rezaba para que no ocurran lesiones y que la vez que lastimó a un atacante no pudo dormir “por el cargo de conciencia”.

Destaca el escritor que Julio rompía los moldes de esos defensores grandazos parados como torres de seguridad delante del portero. “¿quién no se le anima al moreno Meléndez? Se le animan todos, hasta el más tímido avanza con la intención de superarlo, sabiendo que no puede perder físicamente. P ero, ¿cuántas veces lo superan? ¿Cuántas veces vimos a Meléndez en el camino y desarmado? Pocas veces; quizás, excepcionalmente ”, grafica sobre el juego del peruano en la nota que recuerda El Gráfico.





El peruano y su ballet

“Si no me equivoco fue en el segundo o tercer partido. La hinchada de Boca Juniors coreaba ese cántico en todos los partidos que yo estaba jugando. En el área de Boca hay un vals peruano, decían. Eso significó mucho para mí”, contaba a El Comercio Julio Meléndez sobre ese cántico. “Es el peruano y su ballet…”, era él su corte preciso, su salida limpia, el pase inteligente.

El periodista argentino Bernardino Veiga también recordó una de esas tantas escenas que el propio ‘Pocho’ Rospigliosi pudo ser testigo en cancha de Chacarita. “ Nuestro querido amigo, el gordo Rospigliossi, no pudo disimular su emoción al escuchar ese coro del público boquense ”, se lee en un viejo recorte de diario, en el cual se narra que semanas después se repitió el cántico en la cancha de River Plate, donde los hinchas ‘millonarios’ esperaron la salida del peruano del estadio para aplaudirlo.

Sin mundial

Fue ese estatus de ídolo que había alcanzado en Argentina que no le permitió disputar el Mundial de México 70 porque no acudió al partido que definía el pase de Perú ante Argentina en la Bombonera. “Estaba triunfando en Boca Juniors. Si jugaba ese partido y cometía algún error, tal como me dijo Alfredo di Stéfano, hubieran dicho que me vendí, que quería que ganara Argentina. Por eso, yo no estuve ahí y estuvo muy bien”, confesó al periodista Julio Vizcarra de El Comercio.

“Ese partido lo dejó fuera del Mundial”; le preguntaron al defensor. “Sí, porque estaba triunfando en Argentina y no me llamaron. No jugué ningún Mundial, pero disputé las Eliminatorias, que son más difíciles. Y en las Eliminatorias de 1977 para el Mundial de 1978 en Argentina, yo clasifiqué a Perú”, contestó.

Julio Melendez parado arriba, con la Bicolor. (Foto: Archivo Histórico El Comercio) / EL COMERCIO

Ese es Julio Meléndez, un histórico de Boca Juniors con galones en la selección peruana. No estuvo en ningún Mundial, pero su talento para la marca lo hizo reconocido en todo el mundo del fútbol.

“El día que me muera, quiero que me entierren con la camiseta de Boca. Es un club que me dio grandes satisfacciones”, dijo a La Nación alguna vez Meléndez. Su historia se escribió ahí con el bicampeonato de 1969 y 1970 y la Copa Argentina del 69 tras jugar 154 partidos.

