En tiempos donde el fútbol se veía en blanco y negro, don Julio Guillermo Meléndez Calderón era un ‘10′ en HD jugando de back central. Alrededor suyo han surgido mil y una leyendas. Todas tan buenas como increíbles. Como aquella vez que, jugando por Boca Juniors, impidió dos goles de Independiente en una misma jugada: primero con una chalaca y luego con una palomita. O como aquel amistoso con la selección peruana ante Argentina, allá por 1976, sacó la pelota del área dominando con la cabeza y superando a tres rivales.

Este domingo se disputa un nuevo clásico en la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino. Jugadas seis fechas, River Plates es líder de la Zona A con 13 puntos, mientras Boca Juniors es tercero de la Zona B. Este fin de semana se disputa la jornada de clásicos, la fecha en la que se cruzan equipos de ambas zonas, por eso el duelo entre los archirivales. Los tres primeros de cada llave disputarán la fase final del torneo.

Don Julio Meléndez es tan grande que no necesitó jugar un Mundial con Perú para estar a la altura de nuestros mundialistas. Tan grande que el mismísimo Alfredo di Stéfano, entonces su técnico en Boca Juniors, le pidió que no disputara México 70 para no perderlo ni un partido. Campeón de América en 1975, ícono de nuestra historia futbolística, su palabra es autorizada. A miles de kilómetros, hoy viviendo en Estados Unidos, el héroe de las generaciones pasada habló con DT El Comercio sobre la selección peruana y el clásico River vs Boca. “Soy más peruano que la papa, sobrino”, es lo primero que nos dice para dejar en claro que nunca deja de seguir a su amada Bicolor.

-¿Cómo vive estas semanas previas a la última fecha de Eliminatorias en la que Perú se juega su pase al Mundial?

Lo estoy viviendo bien, tranquilo, que es lo principal en esta vida. Sí estoy un poco nervioso porque es un partido muy importante para nosotros, sobre todo el primero ante Uruguay. No le tengo tanto miedo al segundo partido sino al primero.

-¿Cómo hay que jugarle a Uruguay en su cancha?

Hay que jugarle de igual a igual. Para mí, todos los equipos son difíciles y más en su estadio, pero tenemos que acostumbrarnos a ganar donde sea, a lograr lo que nos proponemos. Con mucha fe.

-¿Cómo vivió esos partidos en el Centenario?

He ido al Centenario algunas veces. Con Boca Juniors también fui. Pero se vive más con la selección peruana porque tenemos detrás nuestro a 33 millones de peruanos. El estadio de Uruguay es una plaza difícil, por eso repito: el partido más difícil para nosotros es el del 24 de marzo. De ahí viene Paraguay y hay que sacar un buen resultado, pero primero es Uruguay y hay que ganar.

-¿En estos momentos la localía es un factor beneficioso o afecta por la presión?

Ellos, al igual que nosotros, se juegan todo, están luchando por ir al Mundial. Pero nosotros tenemos menos responsabilidad, en cambio ellos sí están sintiendo esa presión de jugar en casa. Y en su estadio hay selecciones que le han ganado. ¿Por qué no le podemos ganar nosotros? Va a ser un partido difícil para los dos y la presión puede afectarles.

-¿Perú sí tiene argumentos para ganarle a Uruguay?

¡Claro que podemos! Tenemos con qué. Ya hemos demostrado lo que es Perú, lo que significa, siempre luchando en cualquier estadio. Lamentablemente en clubes no nos va bien afuera, pero sí en la selección peruana.

-¿Cómo ve el momento de la selección de Ricardo Gareca?

Muy bien. En las dos últimas fechas, ante Colombia y Ecuador, Perú supo salir adelante y sacar un buen resultado. Ganamos primero y después empatamos. Siempre hemos sido competitivos. Brasil y Argentina están arriba, son las principales cabezas, pero nosotros nos hemos fortalecido, competitivos.

Julio Meléndez fue parte del glorioso seleccionado peruano que salió campeón de América en 1975.

-¿Hay un jugador que destaque en este buen momento de la selección? Para muchos es Christian Cueva…

Que me disculpen todos, pero mencionar solo a Cueva sería injusto porque veo que el colectivo está rindiendo. No puedo mencionar solo a un jugador. Cueva está en un buen momento y esperemos que siga con esa racha para el bien de nosotros. Pero el resto también está bien.

-¿Y Gianluca Lapadula?

Llegó con 30 años a la selección, pero la edad es lo de menos. Está demostrando que es un gran centrodelantero. Yo lo comparo con Percy Rojas, Enrique Cassaretto, Perico León. Él (Lapadula) está jugando en Italia y esperemos que deje de jugar en la segunda división y triunfe en primera.

-Con todo lo logrado, ¿Ricardo Gareca está a la altura de don Marcos Calderón?

La comparación no se puede hacer. Marcos ha triunfado en todos los equipos en los que estuvo y también en la selección peruana. No es porque sea mi tío, pero considero que no es bueno hacer comparaciones con Ricardo Gareca. Gareca que siga haciendo, que siga triunfando con la selección.

En la espalda llevaba la 2 de Boca Juniors, uno de los grandes de Argentina, y fue el primer peruano -el único- al que una hinchada del fútbol argentino le inventó una canción. “Y ya lo ve / Y ya lo ve / Es el peruano y su ballet”, se escuchaba en las tribunas de La Bombonera cada vez que Julio Meléndez Calderón bailaba sobre el balón. Elegante caballero que dio cátedra entre 1968 y 1972 en los que logró dos títulos nacionales, se ganó la idolatría de una de las hinchadas más exigente del mundo y fue capaz de ser aplaudido por los archirrivales en un clásico.

En un clásico jugado en el Monumental, don Julio fue expulsado por única vez en su carrera. Las casi 60 mil almas que había en el estadio riverplatense no dudaron en aplaudirlo mientras salía del campo acompañado de Pinino Más y Hermindo Onega, dos glorias de River Plate. “Fue un momento glorioso para mí”, nos dice antes de empezar a charlar sobre el Boca vs. River que se jugará este domingo por la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino.

-Este domingo hay superclásico argentino y Carlos Zambrano se perfila como titular, pese a ser cuestionado por el hincha…

Yo estuve seis años en Boca Juniors y lo hice bien. Confío plenamente en la sangre peruana. Espero que le den la confianza a Carlos Zambrano, pero él también tiene que darse cuenta que está en uno de los mejores clubes del mundo. Advíncula, por ejemplo, lo está haciendo bien. Agarró el ritmo y es titular indiscutible. Como peruano y xeneize, espero que les vaya bien el domingo.

Portada de El Gráfico con el peruano Julio Meléndez

-¿Qué necesita un peruano para triunfar en Boca?

Ser constante, sacrificio y resistencia. Con eso puedes llegar a triunfar. Jugar en Boca no es fácil. Es una institución muy poderosa. Imagínate jugar con la Bombonera llena. Es una presión tremenda.

-¿Cómo ve la actualidad de Boca Juniors, un club con la presión de no ganar la Libertadores desde 2007?

Boca es tan grande que tiene que campeonar todo lo que juegue, sino es un fracaso. Es así. Lo he sentido y vivido. Tuve la suerte de ser campeón cuatro años, de ser considerado por la afición. Supe triunfar con el apoyo de la hinchada. Pero como te digo, jugar en Boca es no fácil. Te quieren, te adoran cuando todo va bien, pero es difícil cuando las cosas van mal.

-¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene del Boca- vs River?

El día que me expulsaron en la cancha de River Plate. Ese fue un momento glorioso para mí porque me demostró que no solo la gente de Boca me quería, sino de otros equipos. Salir expulsado e ir acompañado de dos grandes figuras en ese tiempo como Pinino Más y Ermindo Neyra. Me aplaudieron todos. Eso me llena de orgullo.

