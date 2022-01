Un duelo pensando en la clasificación de Champions League. Juventus se enfrentará a AS Roma EN VIVO | EN DIRECTO por la vigésima primera jornada de la Serie A en el Estadio Olímpico romano este domingo 09 de enero desde las 12:30 p.m. (hora peruana). Entérate en dónde ver gratis el choque entre equipos italianos.

El enfrentamiento entre AS Roma vs. Juventus Turín es casi determinante en la pugna por una plaza en la próxima Liga de Campeones. El duelo es de los pocos que no se vio afectado por el repunte de contagios por coronavirus, ya que los encuentros de Cagliari-Bolonia, Torino-Fiorentina y Udinese-Atalanta fueron sido suspendidos.

Juventus vs. AS Roma: horarios

México – 11:30 a.m.

Perú – 12:30 p.m.

Colombia – 12:30 p.m.

Ecuador – 12:30 p.m.

Venezuela – 1:30 p.m.

Bolivia – 1:30 p.m.

Argentina – 2:30 p.m.

Chile – 2:30 p.m.

Paraguay – 2:30 p.m.

Uruguay – 2:30 p.m.

Brasil – 2:30 p.m.

España – 7:30 p.m.

Con una cumbre entre Gobierno y Federación de Fútbol (FIGC) fijada para el próximo miércoles para estudiar medidas para contener la nueva ola de contagios, el Calcio se prepara para un domingo con siete partidos en los que también destacan Inter de Milán vs. Lazio y AC Milan vs. Venezia.

El cruce clave será en el Estadio Olímpico con una Roma en total emergencia defensiva sin el holandés Rick Karsdorp ni tampoco Gianluca Mancini, expulsado en la última jornada.

Ambos equipos vienen de unos resultados negativos, pues Roma cayó 1-3 en el campo del Milan y Juventus no pasó del 1-1 en casa ante un Nápoles lastrado por las ausencias.

Juventus, quinto en la tabla de posiciones, está a tres puntos de los puestos de Liga de Campeones y con un partido más con respecto al Atalanta. Roma es séptimo, a tres del equipo turinés y a seis de la cuarta posición.

Así, el duelo del Olímpico puede relanzar o complicar notablemente la lucha por llegar a Europa de dos clubes que siguen sin encontrar la regularidad en esta temporada.

¿En qué canal ver el Juventus vs. AS Roma?

México – ESPN, Star+

Perú – ESPN, Star+

Colombia – ESPN, Star+

Ecuador – ESPN, Star+

Venezuela – ESPN, Star+

Bolivia – ESPN, Star+

Argentina – ESPN, Star+

Chile – ESPN, Star+

Paraguay – ESPN, Star+

Uruguay – ESPN, Star+

Brasil – Star+

España – Movistar+

Juventus, rival del Villarreal en los octavos de final de la Liga de Campeones, podría recuperar al argentino Paulo Dybala como titular tras jugar 25 minutos ante el Nápoles.

Juventus vs. AS Roma: ¿dónde jugarán por la Serie A?

