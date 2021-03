Lionel Messi siempre hace noticia dentro y fuera de las canchas, ya sea por sus goles, asistencias, celebraciones y hasta por sus cambios de look. La ‘Pulga’ ha sorprendido a sus seguidores con sus diferentes cortes de cabello y hoy se dio a conocer la curiosa historia de uno de sus peluqueros antes del Mundial Brasil 2014.

Su nombre es Darío del Casele y llegó a Lionel Messi luego de cortarle el cabello al padre de la ‘Pulga’. “Il Tano’, como es conocido, contó detalles de su experiencia con el capitán de la selección de Argentina y Barcelona en el programa Jugador 23 de TyC Sports.

“Con el papá de Messi me temblaban las piernas. Vos piensas ‘si viene el papá de Messi estoy cerca de cortarle el pelo al uno...’”, arrancó contando la historia.

Al poco tiempo, llegó su oportunidad de cortarle el cabello a Lionel Messi, de quien él y su hijo son fanáticos. “Fue en Puerto Madero, lo vuelvo a soñar cada tanto. Tenía el pelo lacio y le hicimos el flequillito, le cambiamos el look y lo mantuvo hasta el día de hoy, no se usaba tan pelado a los costados ahí. Le corté dos veces, esta fue antes del Mundial de 2014”, cuenta “Il Tano”.

Momento soñado

Darío del Casele cuenta que el día que debía encontrarse con Lionel Messi quedó en su memoria para siempre y es una de las mejores historias que tiene. Sin embargo, reconoce que también es uno de los días en los que estuvo más nervioso, pero que la ‘Pulga’ tuvo una buena actitud con él.

“Yo tenía que estar a las cinco de la tarde en la puerta de la casa, obviamente a menos cinco estaba ahí. Las torres estas tienen 200 ascensores y 200 veces salí para diferentes lugares. Piso 35, en punto toqué la puerta. Y cinco, y 10, me estaba poniendo más loco. Digo ‘capaz se fue’. Eran y 20 y no estaba, empecé a tirar la puerta abajo. Me recibe y me dice ‘pero boludo te fui a buscar abajo’. Ahí me tranquilicé. Durante el corte pensé que iba a agarrar un celular mientras le cortaba y nunca lo tocó, de hecho me dijo ‘me contó mi viejo que estuviste en Barcelona’. O sea que habló de mí sin conocerme. Son cosas que te marcan, mi hijo lo tiene tatuado, somos enfermos”, declaró el argentino.

