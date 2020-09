El fútbol va más allá de un grupo de personas corriendo detrás de un balón. Lo que transmite el es pasión y amor puro. Los jugadores son los ídolos de grandes y pequeños. Para Kevin, el niño que esperó a Lionel Messi en las afueras de la ciudad deportiva del Barcelona, el argentino es quien le “regaló muchas alegrías”.

Su imagen recorrió el mundo entero: vestido con la camiseta ’10′ de Messi, sentado en la vereda con la cabeza agachada y esperando la llegada de la ‘Pulga’ al primer día de entrenamiento de la era Ronald Koeman. “Vine por Messi, para verlo por si pasaba por aquí. Por desgracia no pasó. Me veo bastante triste en esa foto”, señaló el niño en una entrevista con ‘El Chiringuito’.

Depresión por Leo

Kevin, de diez años, comentó en la nota que al enterarse que el crack argentino pensaba dejar el Barcelona la pasó mal. “Me puso muy triste, no quería que se vaya porque me había dado un montón de alegrías. Me puse a llorar. He dormido mal y a veces ni he cenado, ni he comido al mediodía”.

Entre otras revelaciones, el pequeño reconoció que era del Real Madrid, pero fue tanta su admiración por Messi que cambió rápidamente de afición. “Yo era del Madrid. Luego mi padre me llevó al Camp Nou a ver a Messi y cuando salimos del campo le dije que ya era del Barcelona”, explicó.

Final feliz

Tras varios días de incertidumbre, el astro de 33 años confirmó su permanencia en el club culé por una temporada más. Noticia que le devolvió la alegría a Kevin y a millones de seguidores del argentino. El niño español escribió una carta muy emotiva y planea dejarla en el buzón de la residencia de su ídolo.

