Un minuto y 37 segundos duró su análisis para hacerse viral a nivel mundial y ser querido aún más en Argentina. Los cabellos blancos que pintan sus 73 años, la voz robusta y sus mejillas coloradas; Jorge fue enviado especial a los dos primeros amistosos de la ‘Albiceleste’ como campeones del mundo. Y desde España, luego del tortuoso viaje, responde a El Comercio en una entrevista en la que no solo habla de Messi, Scaloni y el fútbol mundial; sino también recuerda al gran Hugo Sotil en su etapa en Barcelona.

-Estuvo en Argentina para el primer amistoso de Argentina tras ser campeón del mundo. ¿Cómo fue volver al país que lo vio nacer, pero esta vez por trabajo, desde otra perspectiva?

Esporádicamente he viajado a Argentina por diversos temas, pero nada relacionado con el fútbol. Profesionalmente estoy radicado en España. Ahora, no tengo palabras para agradecer a mi gente. Han sido indescriptibles las muestras de cariño.

-Hoy, después de ganar el título mundial, Argentina parece estar sumida en una fiesta interminable desde el 18 de diciembre…

Evidentemente sí. Y tienen todo el derecho de hacerlo. Para mí, con humildad, he visto fútbol desde los años 60, muchos campeonatos del mundo, pero esta selección argentina ha sido la que mejor fútbol desarrolló, como equipo, en la historia del fútbol mundial.

-Justamente Rodrigo De Paul abrió el debate hace semanas al decir que esta era la mejor selección de la historia de Argentina, por encima de la de 1986 y 1978. Opina igual, por lo visto…

Ya lo había dicho en “El Chiringuito” durante el Mundial y se lo dije a él personalmente. No he visto a un equipo jugar al fútbol como lo hizo Argentina en Qatar. Ni el de Pelé en México 70, ni el del brasileño Ronaldo en 2002, ni Alemania misma. En lo que a Copa del Mundo se refiere, Argentina ha sido la selección más bella para jugar al fútbol y produjeron el mejor gol de la historia del fútbol mundial, en plano colectivo hablando, claro, porque ese título lo tiene Maradona en México ante Inglaterra con el ‘Gol del Siglo’; pero en juego colectivo, el segundo gol ante Francia en la final, de Ángel di María, fue el más bello. Por la velocidad de la ejecución, el talento y la definición; no he visto una jugada tan bella como esa.

-Increíblemente ese gol no fue elegido como el mejor de Qatar 2022.

No lo llegaré a entender jamás. Como lo dije en Argentina, comparar ese gol con el de Carlos Alberto en la final de México 70, no tiene sentido. El del brasileño fue en cámara lenta, parecía un fútbol de la época de cinematografía de manual. En cambio el de Di María fue un gol de vértigo. Alfredo di Stefano, un muy amigo mío que en paz descanse, me decía que el fútbol es habilidad y velocidad. Es decir, hacer lo mejor técnicamente a la mayor velocidad posible. Me quedé con aquella frase, un legado de sabiduría.

-Durante el Mundial elogió al mediocampo argentino compuesto por Enzo Fernández, De Paul y MacAllister, a quiénes llamó “Ferraris”. Pero sobre todo a Enzo, que hace semanas se convirtió en el fichaje más caro en la historia del fútbol argentino por lo que pagó el Chelsea al Benfica por él. ¿Es Enzo un destinado a ser el mejor volante del mundo?

Sin lugar a dudas. Lo comentaba con Guti, exjugador del Real Madrid, que no había visto un jugador como Enzo. Pero todo depende de él. En el fútbol hay una cosa muy importante: es muy fácil llegar, lo difícil es mantenerse. Si es un chico inteligente, debe cuidar su físico y su alimentación. Si es capaz de mantener esa profesionalidad, estamos ante un jugador por una década, tenemos a uno de los mejores volantes del mundo.

Enzo Fernández fue elegido por la FIFA como el mejor jugador joven del Mundial Qatar 2022. (Foto: Getty Images) / Visionhaus

-¿Fue correcta su decisión de firmar por el Chelsea?

El fútbol británico es un escenario un poco complejo. A mí me hubiera gustado que jugara en el Real Madrid. Era el relevo ideal para tres o cuatro jugadores que ya están mayores y deben ser reemplazados urgentemente. Para mí él era el elegido, pero no fue así. Una pena.

-¿Tiene una relación cercana con Lionel Scaloni? En Argentina, el técnico se acercó a usted y charlaron un rato.

Se sorprendió cuando me vio en la sala de prensa. ¿Qué haces aquí?, me preguntó. Le respondí que había ido a verlo. Ahí se rompió el hielo y empezamos a hablar. Él sabe que es bienvenido a “El Chiringuito” y espero que cumpla su palabra de ir al programa cuando todo se estabilice dentro de un mes.

-¿Le sorprendió cómo Scaloni pasó de ser un técnico interino a ganar todo con Argentina en poco tiempo?

Yo soy de los directores a los que no les gustan las cosas exprés. La palabra exprés es muy relativa. Creo que Lionel tendrá que demostrar poco a poco lo gran técnico que es, pero esta explosión de éxito para mi no es suficiente. Necesita más tiempo para consolidarse permanentemente como un gran entrenador.

-Pero haber ganado una Copa América, una Finalísima y, sobre todo, un Mundial… ¿Qué le falta?

Claro, pero esto es como el buen cirujano. Cuando uno entra a un quirófano no quiere que el encargado de la operación sea un recién recibido de la Universidad aunque tenga la condecoración de haber sido el mejor estudiante. Estamos buscando siempre en el quirófano al cirujano que lleva mucho trayecto en sus manos. Hay cargos que requieren tiempo y el de ser mejor entrenador también lo requiere.

-¿Dibu Martinez es el mejor arquero en la historia de Argentina, y es el mejor del mundo actualmente tras haber ganado el The Best?

Sí, ha sido el mejor portero de Argentina. Realmente lo ha demostrado. Ha sido clave en la Copa América y la Copa del Mundo. Pero no es el mejor portero del mundo, en absoluto. Hay mejores arqueros en este momento como Thibaut Courtois, Ter Stegen y el mismo Oblak.

-La IFAB modificó la regla sobre los lanzamientos de penales a la que se le apodó como ‘Anti Dibu’. Básicamente el portero no podrá intentar distraer al pateador antes de la ejecución. ¿Qué opina?

Mientras no se falte el respeto, es parte del espectáculo. Si alguien puede ser persuadido por un chiste o una frase intimidatoria, mejor que se dedique a otra cosa. El jugador que va a tirar un penal gana 10 millones de euros, ¿quién lo va a intimidar? Y realmente si se siente persuadido, o es un atracador o realmente no es un jugador de élite. Esto no es un equipo de barrio o de un colegio, estamos hablando de la altísima competición. Porque si no que ahora sea “Penal-gol” como en la escuela. Creo que en algunos puntos estamos llegando al límite de lo absurdo.

-¿Después de Qatar 2022, Lionel Messi debe ser considerado el mejor de la historia y, sobre todo, mejor que Maradona?

Messi hoy es igual que Maradona. Está en el mismo sitio. Esto es como comparar si era más importante Dios o Jesucristo, que primero fue hombre y después murió en la cruz para resucitar y hacerse eterno. En Argentina fue recibido como el hijo de Dios, como el hijo de Diego Armando Maradona. Son la misma persona y llevan el mismo número, no puede decirse quién fue el mejor.

🎵💙🤍💙 Los jugadores y la gente unidos bajo un cántico que quedará por siempre en el repertorio musical del fútbol argentina, por no decir mundial.



¿Y cómo dice? "Muchaaaachos..."pic.twitter.com/iIGCkpuRul — Sale un fútbol (@saleunfutbol) March 29, 2023

-En las últimas horas explotó la bomba sobre el futuro de Messi. Podría volver al Barcelona. ¿Cree que es lo mejor para él?

Hoy, Messi es solamente feliz con la selección argentina. No está feliz en el PSG. Y la verdad es que no me gustaría que vuelva al Barcelona porque tuvieron la oportunidad de retenerlo y lo echaron, y ahora quieren rectificarse. No me gusta ese entorno. Creo que no debería volver.

-¿Cuál sería el destino ideal de Messi si no se queda en el PSG?

A mi me gustaría que continúe en el PSG o, caso contrario, irse a un equipo italiano, llámese Inter por su amistad con Javier Zanetti. No me gustaría que juegue en la Premier League o una liga menor, ni que vuelva a Argentina. Que siga en Europa y cuando se retire, ya desde otra perspectiva, continúe ligado al fútbol.

-¿Qué futbolista ve como reemplazante para la mesa que dejarán Messi y Cristiano?

A mi me gusta Mbappé, mucho. Es un jugador espectacular, desequilibrante. Nunca llegará a ser Messi ni Maradona, pero va a ser el mejor jugador del mundo. Haaland es un delantero centro, es un tanque, goleador, un jugador muy especial, pero no llega a la altura de Mbappé.

-Recordando un poco su etapa como jugador, en 1984 jugó en un partido homenaje al Cholo Sotil. ¿Cómo recuerda a nuestra leyenda?

Siempre me pareció un jugador excepcional, talento puro, un genio. Hizo campeón al Barcelona con la influencia de Johan Cruyff. Estaba en Europa para ser uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. Cuando se ponía en el área, de espaldas, no había quién lo moviese. Podía con todo. Un fenómeno. Cuando le pegaba al balón… ¡Wow! ¡Una fuerza tremenda! En fin, tengo un gran recuerdo de él como jugador.

Hugo Sotil es el peruano con mejor desempeño en LaLiga, al ser el '10' del FC Barcelona. Jugó 70 partidos y anotó 18 goles.

-Sotil fue parte de esa selección peruana de la década del 70 que ganó una Copa América (1975). ¿Cómo recuerda esa generación dorada?

El Perú del 70 me pareció lo mejor que vi de esa selección. Después no recuperó nunca más esa identidad de juego. Pero creo que a esa generación le faltó un buen arquero porque el portero Rubiños no estaba a la altura de todos. Pero en general fue el mejor equipo que vi con Ramón Mifflin, Héctor Chumpitaz, el Cholo Sotil. En fin, mucha gente de mucha categoría.

¿Hoy, desde el primer nivel de España, cómo ven a la selección peruana?

Lejos, muy lejos. Un fútbol muy modesto, muy primario. Gareca los devolvió al Mundial, le sacó el máximo provecho. Había que esperar a que contragolpeara con la velocidad de los puntas que eran Cueva y Carrillo. Pero atacaban mal. Un equipo muy generoso. Como equipo parecen tener un nivel bastante pobre. El fútbol peruano tiene que evolucionar. Con este nivel no se puede andar por casa.