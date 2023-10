Todos quieren estar cerca de él, tener una foto, un autógrafo. Pero son pocas las personas que lo conocen como persona. Una de ellas es Verónica Brunati, reconocida periodista argentina que ha seguido toda la carrera de Lionel Messi. En esta entrevista habla del ‘10′ que este lunes recibiría su octavo Balón de Oro, superando ampliamente a su más cercano perseguidor, Cristiano Ronaldo (5). Además hace un análisis de lo que nos dejó el arranque de las Eliminatorias.

-¿Qué sensaciones te deja este inicio arrasador de Argentina en las Eliminatorias?

Es evidente la superioridad que existe con respecto al resto. Pero lo que también nos está mostrando este inicio es la vigencia de su juego y su evolución con nuevos intérpretes. Toda la estructura de la selección, más allá de los nombres, tiene la capacidad de sostener un estilo de juego que lo convierte en un equipo muy difícil de contrarrestar.

-¿Y cómo ves al resto de selecciones sudamericanas?

Las situaciones son muy diferentes. Perú tiene que encontrar su juego después de lo que fue la era con Ricardo Gareca. Colombia, por su parte, está haciendo un recambio generacional importante. Brasil hoy no encuentra el rumbo, tiene un entrenador interino como Fernando Diniz, que es calificado, pero que también está al tanto de Fluminense y eso tampoco ayuda. Uruguay ha encontrado una línea de juego con la llegada de Bielsa, pero que al jugador le cuesta un poco por la rigurosidad de su estilo.

-¿Y Venezuela, el próximo rival de Perú?

Creo que Venezuela ha encontrado con Sergio Batista un proyecto a largo plazo, pero con ideas muy claras. El trabajo del técnico se ha empezado a ver en la selección.

-¿Te sorprendió el nivel de Perú en este inicio de Eliminatorias? Un punto de doce posibles, cero remates al arco en 360 minutos.

Tiene mucho que ver con que es un proceso nuevo. El técnico debe encontrar los intérpretes para su estilo de juego. Los cambios generacionales a nivel de selecciones nunca son fáciles. Deberán seguir trabajando para encontrar los mejores exponentes y una forma de juego que rompa con esta situación.

La selección peruana, con Juan Reynoso al mando, ha disputado 12 partidos entre amistosos y oficiales: en siete de ellos no remató al arco. (Foto: AFP) / JAVIER SORIANO

-¿Cómo has visto a Paolo Guerrero en estos últimos partidos?

Es un jugador extraordinario, con una vigencia que sorprende. Pero no le pueden cargar toda la responsabilidad del ataque. Está muy solo. Hay que encontrar los mejores intérpretes entendiendo su edad, que probablemente no pueda jugar todos los partidos, más allá de que es un emblema del fútbol peruano y uno de los mejores delanteros que ha dado Sudamérica en su historia. Perú no tiene que ser dependiente de Paolo Guerrero.

-¿Qué jugadores rescatarías de la selección peruana en este inicio de Eliminatorias?

Pedro Gallese. Es espectacular, uno de los puntos más altos de Perú. Aunque se debe entender que a veces no es solamente encontrar los jugadores, sino el funcionamiento. A veces la ausencia de grandes figuras se suple con un buen funcionamiento, con una idea clara y compromiso de los jugadores. Siento que Perú está en construcción.

-Más allá de que los cupos para el Mundial aumentaron, ¿hoy las Eliminatorias te dan tiempo para construir?

Es cierto que no hay tiempo. Pero no estoy muy al tanto del programa de formación de talentos en Perú. En Venezuela y Argentina sí se está haciendo muy bien. El camino siempre será fortalecer las fuerzas básicas de los clubes y, por ende, la selección.

-¿Argentina es la mejor selección del mundo en estos momentos?

Es la selección campeona del mundo. Pero más allá de las victorias, por su juego, convicción y solidez de su estilo, sigue siendo la mejor del mundo. No he visto en las Eliminatorias, incluso en las europeas, una selección con tanto dominio y tanta convicción sostenida de su idea de juego. Es espectacular que Argentina siga manteniendo su nivel después de ganar el Mundial.

¡El ranking FIFA actualizado! Las posiciones de las selecciones sudamericanas 🔝



O ranking FIFA atualizado! As posições das seleções sul-americanas ⭐#CreeEnGrande #AcrediteSempre pic.twitter.com/oZhgg7NR8Y — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 26, 2023

TE PUEDE INTERESAR: Con el cariño del público: así celebraron los pilotos terminar Caminos del Inca

-¿A qué se debe que Argentina sostenga el nivel?

Hay varios pilares fundamentales. Primero está el trabajo a largo plazo con un cuerpo técnico que tiene ideas muy claras, con valores y principios. Han establecido una comunión con un grupo de jugadores que a su vez están atravesando un gran momento individual. Además, hay una armonía interna que permite que el trabajo sea muy llevadero. En este grupo, los jugadores son amigos, no solo compañeros.

-¿Es la mejor selección de su historia?

Es difícil comparar. Los contextos son distintos. En la Argentina del 78, por ejemplo, no había un centro de entrenamiento para la selección como el que hoy existe. César Menotti tenía que viajar al interior del país para reclutar talento. No había la tecnología para seguir de cerca a los que jugaban afuera. En 1986, Carlos Bilardo no tenía a su disposición el presupuesto que tienen hoy para el desarrollo. Menotti había iniciado un trabajo de divisiones juveniles de selección, pero era muy irregular, dependía mucho del éxito deportivo, los clubes no cedía a los jugadores. Hoy, la AFA está ordenada y la selección tiene una estabilidad para trabajar.

-Por conexión con la gente, por tener una figura sobresaliente… ¿Esta selección de Messi se parece a la del 86 de Maradona?

El equipo del 86 no empezó bien. Antes del Mundial de México, el propio entrenador Carlos Bilardo era resistido. Después, con la consagración, se produjo una identificación que ha marcado a muchas generaciones. Yo soy parte de una de esas generaciones. Por otro lado, a partir de entonces se elevó la vara y a todas las selecciones posteriores les exigieron ganar la Copa del Mundo. Eso le pasó a Lionel Messi.

-Y esta selección respondió ganando tres títulos: Copa América, Mundial y Finalísima…

Y sí. Por eso la alegría del hincha es total. La gente hace cualquier locura por ver a la selección, a Messi. Viajan desde cualquier rincón del país. Las entradas se agotan en cuestión de minutos y eso que estamos hablando de un estadio (Monumental de River) que alberga a más de 70 mil personas.

-¿Qué sienten en Argentina al ver a Messi iniciando algunos partidos en el banco de suplentes? ¿Se piensa en su retiro?

Ninguno de los argentinos queremos hablar del año del retiro de Messi. Para nosotros puede jugar hasta el día que él quiera. Entendemos, eso sí, que esta situación es parte del paso del tiempo natural. Pero también te digo que antes de la lesión que lo marginó durante tres semanas, fue goleador del Inter Miami y le dio sus primeros títulos. Lo estamos viendo disfrutar en Miami y eso es lo que nos importa, que sea feliz. Después si tiene que jugar 40 o cinco minutos, es parte de un proceso que tiene que ver con que Messi sabe cuánto puede exigirle a su cuerpo. Y nosotros lo respetamos.

Messi ha ganado siete balones de Oro. Este lunes podría recibir el octavo. (Foto: Agencias)

MÁS EN DT: Con el cariño del público: así celebraron los pilotos terminar Caminos del Inca

-¿La selección argentina está preparada para el día en el que no esté? Las victorias ante Bolivia y Paraguay nos hacen pensar que sí, aunque después aparece con un doblete como ante Perú y cambia el panorama drásticamente…

En realidad nadie puede prepararse para cuando Messi no esté. Nosotros sabemos lo que representó la ausencia de Maradona, por eso es difícil hablar de la selección argentina sin Messi. Lo que sucedió ante Bolivia y Paraguay es que Argentina fue capaz de jugar con Leo en el banco, pero eso no significa que siempre será así.

-¿Quién es el jugador más cercano a tomarle la posta a Messi?

Creo que no hay ningún jugador que esté preparado para tomar la posta de Messi porque es el mejor jugador de la historia. Y tampoco creo que sea justo ponerle esa mochila a algún jugador. No creo que ninguno pueda ser comparado y puesto al nivel de Leo.

-Pero esa mochila tarde o temprano le caerá a algún jugador, así como sucedió con Maradona-Messi. ¿O crees que no va a suceder así?

Creo que no. Me parece que todos entendemos lo superlativo que es Messi. Sabemos que un día no estará más, pero no creo que nadie, habiendo visto lo que se vivió con las comparaciones Maradona-Messi, le quieran cargar una mochila pesada a un jugador.

-¿Hoy estamos viendo un Messi maradoniano?

Ese slogan es de la prensa. Messi es Messi. Claro, hoy es un Messi más maduro, que ejerce su liderazgo desde otros lugares, a diferencia de otros momentos de la selección por una cuestión lógica de evolución, edad y vivencias. No es lo mismo Messi con un Mundial que con seis mundiales encima. No es lo mismo Messi sin hijos que uno con tres. Todos los cambios que vivió lo han ayudado a ser lo que hoy es. Ganar la Copa América en 2021 también porque se sacó la mochila de ganar algo con la selección.

Lionel Messi - World Cup 2022



The greatest World Cup campaign of all-time.



pic.twitter.com/N5DBwhHbDh — MC (@CrewsMat10) October 28, 2023

-¿El hincha culé aún puede soñar con la vuelta de Messi al Barcelona?

De momento, Messi va a continuar en Inter Miami. Va a cumplir su contrato. Y estos meses que el club no jugará competencias oficiales en Estados Unidos, tienen pensado hacer unos amistosos.

-Messi está a punto de recibir su octavo Balón de Oro. ¿Es merecido el premio?

Que reciba su Balón de Oro quiere decir que es el mejor jugador del mundo. France Football evalúa el año de Mundial y lo merece aún más por la conquista de Argentina. Creo que no se puede comparar a ningún otro jugador con Lionel Messi. ¿Haaland merecía este año el Balón de Oro? ¡Claro! Ganó el triplete con el Manchester City y fue el goleador del equipo. Pero mientras Messi siga compitiendo en este nivel, es incomparable. Una buena temporada de Messi es la mejor temporada de cualquier otro futbolista. Está en otro nivel, casi que debería existir otro premio para él y otro para el resto.