El jugador búlgaro, Dimitar Berbatov, declaró en una entrevista que el partido de Barcelona en Anfield ante Liverpool no habría tenido el mismo resultado si se jugaba sin público. Este comentario salió a raíz de su opinión sobre el ejercicio del deporte sin gente en las gradas. “El Liverpool no habría remontado seguramente al Barcelona si el partido de hace un año se hubiera jugado esta semana a puerta cerrada”, señaló en declaraciones exclusivas a ‘Betfair’.

Berbatov cree que este tipo de partidos son los que se ganan gracias al empuje de la hinchada. “Fue determinante, sí. Me resulta difícil imaginar cómo habría sido sin gente. Obviamente, se produjo como se produjo y fue una de las mayores remontadas de la historia. Por eso el Liverpool merece todo mi respeto”.

Asimismo, el jugador no dudó en pensar que en Barcelona todavía deben tener fresco ese mal recuerdo. “Los jugadores deben andar preguntándose cómo les pasó lo que les pasó. Aunque elllos también han protagonizado grandes remontadas. En el fútbol, unas veces pierdes... otras ganas”, señaló.

A raíz de su experiencia, Berbatov cree que no es un panorama alentador jugar a puertas cerradas. "Jugué contra la Roma con el Bayer Leverkusen en Italia a puerta cerrada y no me gustó nada. Veías que los dos equipos sentían lo mismo. Parecía un partido de entrenamiento… solo que era la Champions League y tenías que motivarte más que nunca precisamente por eso. Te puede afectar salir al campo y no ver ni un hincha. Habrá equipos que sufran por estos partidos sin público”, finalizó.

Dimitar Berbatov | Selección: Bulgaria. (AP)

