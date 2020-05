El año 2008 estuvo marcado por sentimientos encontrados para el hincha de Universitario. Quedó la felicidad de que aquel cuadro merengue que logró romper una racha de seis años sin levantar trofeos al ganar el Torneo Apertura. Y, nada menos que de la mano de quien, mañana más tarde, se convertiría en el técnico que llevó a la selección a un Mundial después de 36 años: el argentino Ricardo Gareca. Pero, al final la tristeza embargó al fanático merengue por no haber podido ganar el título nacional. Pese a ello, aquella campaña también es recordada con mucho cariño por otros motivos. Salvo alguna excepción, los aficionados cremas coinciden en que aquella versión fue la última que plasmó un juego alegre y armónico en el campo de juego.

La ‘U’, campeón nacional del 2009, se caracterizó por ser eficaz y sólida en el fondo, mientras la del 2013 era ordenada e intensa para recuperar el balón. La del ‘Tigre’ del 2008, como se dice, jugaba bonito y regalaba show a las tribunas. Y, sin lugar a duda, en esto tuvo mucho que ver Donny Neyra. En aquella temporada, el ex futbolista fue la gran figura del fútbol peruano y fue llamado el ‘Riquelme de Ate’.

La carrera de Donny en el fútbol profesional no comenzó como esperaba. Siendo una de las jóvenes promesas de la Academia Cantolao, Lanús se lo llevó cuando apenas era un joven de 15 años. Si bien estuvo dos años en las divisiones menores del club granate, tuvo que regresar a Perú por falta de oportunidades. "Me fue bien en Argentina, pero por cosas de la vida no pude debutar. El que sí pudo hacerlo fue Juan Carlos Mariño. El tema fue por temas de contrato, no estaba bien asesorado”, señaló Neyra en su momento.

Es así que se produciría su debut oficial en Primera con la camiseta del Sport Boys como zaguero central en el 2002. Pese a la gran técnica que lo distinguía desde chico, nadie, esta ese momento, se había atrevido a ponerlo metros más adelante. Fue así que luego pasó por Bolognesi y, tras buenos momentos en Tacna, le llegó la oportunidad de su vida: jugar en la ‘U’.

El desafío de su vida

Con el argentino Pepe Basualdo como técnico, debutó con la crema el sábado 11 de junio de 2005, justamente ante Bolognesi, su exequipo, en el estadio Monumental por la decimosexta fecha del Torneo Apertura. Le tocó ingresar por Willy Rivas y el duelo acabó 1-1. Para la siguiente jornada, ante José Gálvez en Chimbote, Neyra fue titular en le zaga central acompañando a Leonardo Lemos. De allí en más, Neyra tuvo pocas oportunidades para ganarse un lugar en el once, pese a que marcó dos tantos en aquel año. En el 2006 repetiría el plato, anotando la misma cantidad de goles y sin poder ser titular indiscutible. Ya para la temporada 2007, alternando como lateral derecho y volante mixto, el ex Boys ganó más minutos y anotó 5 goles. Pero, su consagración como gran figura del cuadro merengue llegaría en el 2008.

La relación especial con Ricardo Gareca, su ‘papá’

Constantemente criticado por su peso y su falta de actitud en el campo, Neyra encontraría en Gareca, el técnico de esa campaña, , a su papá en el fútbol. “Es un tipo muy paternal, te llena y hace que “mates” por él. Es muy derecho y muy leal. Recuerdo su forma de ser, su personalidad, la afinidad que había entre nosotros. Pasamos tantas cosas. Yo era su hijo. Con Ricardo Gareca he tenido muchos privilegios y no creo que con otra persona vuelva a suceder. El ‘Tigre’ es mi viejo", señaló en septiembre del año pasado.

De la mano del ex técnico de Vélez Sarsfield, y jugando como ’10′, Neyra se encargó de mostrar un fútbol exquisito cada fin de semana. Su riquísima técnica le permitió lucirse en una posición insospechada para todos en ese entonces. El 'Riquelme de Ate’, como lo apodaron los hinchas y la prensa, llegó a anotar 8 dianas y a dar varios pases gol. Además, una de las cosas que más sorprendió del titularato de Neyra fue que Gareca relegó al banco de suplentes al mismísimo Mayer Candelo. El volante colombiano, como se sabe, fue uno de los mejores extranjeros que pasaron por Ate en la historia del club.

Y esta relación especial que mantenían Neyra y Gareca se dio dentro y fuera de las canchas. Una vez, Neyra contó que Ricardo Gareca le permitía concentrar con sus hijos y, además, le daba licencias para que pueda comerse algún postre. “En la concentración había un buffet especial para el desayuno y yo me iba al buffet normal a comer hasta pan con chicharrón y me dejaba. Él decía: ‘al gordo déjenlo que hoy día la mete’. Es un técnico muy paternal y muy buena persona", contó.

Cabe mencionar que se trató de una admiración muta. El ‘Tigre’ lo quería mucho al buen Donny. Así lo dejó en claro en una entrevista que le hicieron un año después de dejar el buzo crema. “Donny es un gran profesional. Siempre me gustó como jugador y alcanzó un gran nivel cuando le tocó jugar por la ‘U’", dijo el ‘Flaco’ a Depor. Sobre el comportamiento del jugador, el argentino dijo que “se comentan muchas cosas sobre él (Neyra), pero lo cierto es que conmigo nunca tuvo algún tipo de falta. No lo considero un futbolista conflictivo, para nada”.

Su pase frustrado a Europa y su pasaje por la selección

Tan bueno fue el momento de Neyra en el fútbol peruano que, según Germán Leguía, directivo de la ‘U’ en ese entonces, aseguró que un club alemán quería pagar una millonada por el futbolista. “Un empresario alemán mostró su interés por contratar a Neyra y está dispuesto a desembolsar dos millones de euros por su pase, pero el técnico Gareca será quien decida si es momento de dejarlo ir, nosotros no podemos meternos en sus decisiones”, manifestó Leguía a la agencia Andina. Sin embargo, al final dicho pase no se dio y Neyra, tiempo después comentaría las razones. “En la ‘U’ no me querían soltar así nada más y eso complicó todo”.

Otra consecuencia positiva para el volante creativo, debido al gran nivel que mostraba cada fin de semana, fue vestir la camiseta de la selección nacional. “Fue bueno. Tuvimos una gira por España, Estados Unidos y luego vinieron las Eliminatorias. Luego pasaron unas cosas y “Chemo” decidió no convocarme más, pero lo más bonito fue que vestí la camiseta nacional y eso para cualquier futbolista es el premio mayor”.

Como saldo final en su paso por el conjunto merengue, Neyra jugó 126 partidos, marcó 26 goles y pudo levantar un trofeo. Si no hubiera sido porque jugó en Alianza Lima en el 2010 y 2012, seguramente los hinchas cremas lo hubieran guardado más cariño. La verdadera relación que lo marcó y aún mantiene no fue precisamente con la Trinchera Norte, sino con Ricardo Gareca, el hombre más querido por la afición peruana de las últimas casi cuatro décadas.

