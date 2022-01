Llegó uno de los duelos más llamativos de la fecha en la liga inglesa. Manchester City chocará ante Chelsea EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE este sábado 15 de enero desde las 7:30 a.m. (hora peruana) por la jornada 22 de la Premier League y lo podrás ver Gratis por la señal de ESPN.

Gabriel Jesus hizo el gol del 1-0 del Chelsea vs. Manchester City. (Video: ESPN)

Todo listo para que se enfrenten el primer lugar de la liga inglesa con su mayor seguidor. Diez puntos diferencian a los ‘Blues’ de los ‘Sky Blues’, por lo que la función más complicada será para Thomas Tuchel y sus dirigidos.

¿A qué hora ver el Manchester City vs. Chelsea?

México - 6:30 a.m.

Perú - 7:30 a.m.

Ecuador - 7:30 a.m.

Colombia - 7:30 a.m.

Bolivia - 8:30 a.m.

Venezuela - 8:30 a.m.

Paraguay - 9:30 a.m.

Chile - 9:30 a.m.

Argentina - 9:30 a.m.

Uruguay - 9:30 a.m.

Brasil - 9:30 a.m.

España - 1:30 p.m

El equipo de Pep Guardiola tiene 53 puntos, mientras que el vigente campeón de Europa dispone de 42, por lo que si los ‘Citizens’, que suman once victorias consecutivas en el campeonato, se imponen a los ‘Blues’, el campeonato podría quedar sentenciado.

Claro está que el Liverpool también se encuentra en la lucha, está tercero a once puntos del Manchester City, aunque con un partido menos. Los ‘Reds’, que no podrán contar con sus estrellas Mohamed Salah y Sadio Mané, ambos en la Copa de África, recibirán el domingo al Brentford.

Por el lado del Manchester City, los ‘Citizens’ se han visto afectados por nuevos casos positivos de Covid-19, así lo dio a conocer Josep Guardiola en su conferencia de prensa de la víspera del partido: ”Tenemos algunos nuevos casos pero quieren mantenerse en el anonimato, así que no puedo deciros quiénes son”.

Esta situación degradada en los ‘Citizens’ no pone por el momento en riesgo ese partido contra los ‘Blues’. El 13 de enero, en la víspera de un partido de la tercera ronda de la Copa de Inglaterra contra el modesto Swindon Town (4ª categoría), 21 miembros del City - siete jugadores y catorce integrantes del cuerpo técnico - quedaron en aislamiento, entre ellos el propio Guardiola.

Por el lado del Chelsea, Thomas Tuchel avisó de que se “enfadaría mucho” si se entera que hay clubes que están abusando del protocolo Covid-19 para suspender partidos por lesiones o jugadores ausentes en la Copa África.

El técnico alemán fue preguntado en rueda de prensa sobre si piensa que hay equipos aprovechándose de la situación, después de que el Liverpool suspendiera la ida de las semifinales de la Copa de Liga por varios falsos positivos en el equipo: ”Espero de verdad que no haya equipos abusando del protocolo, porque si no estaría muy muy enfadado”.

¿En que canal de TV ver el Manchester City vs. Chelsea?

México - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú - ESPN y Star+

Ecuador - ESPN y Star+

Colombia - ESPN y Star+

Bolivia - ESPN y Star+

Venezuela - ESPN y Star+

Paraguay - ESPN y Star+

Chile - ESPN y Star+

Argentina - ESPN y Star+

Uruguay - ESPN y Star+

Brasil - ESPN y Star+

España - DAZN, Movistar+

”Estamos haciendo todo lo posible para que los partidos se jueguen. Incluso hemos jugado en ocasiones en las que pensábamos que era mejor no jugar, así que solo puedo esperar que las reglas sean las mismas para todo el mundo”, añadió Tuchel. El entrenador ‘Blue’, además, confirmó otro caso positivo en el equipo, el de Andreas Christensen, que no podrá jugar este sábado contra el Manchester City.

Manchester City vs. Chelsea: anteriores partidos

25.09.21 - Chelsea 0:1 Manchester City

29.05.21 - Manchester City 0:1 Chelsea

08.05.21 - Manchester City 1:2 Chelsea

17.04.21 - Chelsea 1:0 Manchester City

03.01.21 - Chelsea 1:2 Manchester City

