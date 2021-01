“Esta final la tendrían que estar jugando Boca y River”, afirmó Mariano Closs mientras relataba el partido decisivo de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs. Santos. El duelo fue trabado y muy táctico, pero tanto el relator como el comentarista Diego Latorre ocuparon largos espacios con recuerdos de los dos clubes argentinos. Esto causó molestia y fueron duramente criticados en redes sociales.

Mariano Closs lució bastante apático, e incluso se equivocó en la narración del gol. Caracterizado por ser la voz de la Copa Libertadores, el relator recordó en muchas ocasiones a River Plate y Boca Juniors, sonando reiterativo, e incluso, dio la sensación de no estar a gusto con la final de la Copa Libertadores.

Lo mismo ocurrió con el analista Diego Latorre, quien se ha caracteriza por ser lírico y predicar el gusto por el fútbol asociado. Como ello no se vio durante la final entre Santos vs. Palmeiras, el exjugador de Boca Juniors realizó comentarios evocando lo que hubiese sido una final entre River Plate vs. Boca Juniors.

#LIBERTADORESxESPN No se la jugó: pelotazo para dejar solo en carrera a Braga, pero el jugador decidió arrancar de cero en el lateral. pic.twitter.com/47GnCRtZWl — SportsCenter (@SC_ESPN) January 30, 2021

Como se recuerda, Palmeiras eliminó a River Plate en la semifinal de la Copa Libertadores. Asimismo, en la misma instancia del certamen, Santos vapuleó a Boca Juniors y lo dejó fuera del torneo continental.

Tras el final del partido, Mariano Closs desmereció el título de Palmeiras, afirmando que “no tuvo fútbol” y que ni “ellos mismos saben cómo ganaron”.

Estos comentarios no han sido pasados por alto por los usuarios de redes sociales. La cuenta de ESPN publicó videos del partido con la narración y los comentarios de Closs y Latorre. Los cibernautas expresaron su fastidio por lo expuesto anteriormente.

