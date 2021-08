El reconocido periodista argentino, Martín Liberman, criticó duramente al streamer Ibai Llanos, quien en los últimos días se ha vuelto tendencia por su cercanía a Lionel Messi, además de su trabajo en la presentación oficial del crack argentino en el PSG.

El famoso streamer español, que cuenta con millones de seguidores en Twitch y YouTube, ha sido cuestionado en los últimos días por periodistas deportivos, que consideran que está ocupando su lugar. Liberman no dudó en sumarse a las críticas.

Esta vez el periodista argentino puso en duda la “legitimidad” de Ibai sobre los halagos que recibe. “¿Quién dijo alguna vez que tener muchos seguidores y likes legitima? ¿Quién dijo que ese Ibai es un genio?”, señaló.

Pese a ello, Martín Liberman reconoció que Ibai es bueno en lo que hace. “Lo que nadie puede refutar es que es un tipo trascendente para los jóvenes. Mi hijo, por ejemplo, lo sigue y le gusta mucho”, dijo.

El conductor radial y televisivo no cuestionó el éxito del streamer español, pero insiste que eso no lo convierte directamente en “un genio”. “No sé qué estudió, cuánta capacidad tiene, cuántos idiomas habla”, sostuvo.

Liberman siguió criticando a Llanos y recordó cuando este lo definió como el periodista “que le pega a Messi”. “Basta de este pibe porque tiene muchos seguidores. Además este Ibai es un mentiroso. Ha hablado de mí y miente el muchacho”, expresó.

Por último, el periodista de 45 años sentenció que ser “exitoso” y ·millonario” no significa que Ibai sea intelectual. “No sé si puede debatir conmigo. No sé qué capacidad tiene, ni cuántos libros leyó. No sé si intelectualmente esté a mi altura”, finalizó.

