“Yo era un chaval que no sabía qué hacer con mi vida, en casa no teníamos mucho dinero, comenzamos a discutir mucho, mis padres entonces se separaron y fue un momento complicado. A mí me salvó los videojuegos”, así describía Iba Llanos su salto a la fama. Para muchos la pandemia fue un gran problema, pero, para el español, una oportunidad de crecer hasta el punto de codearse con el mismo Lionel Messi.

Ibai Llanos siempre es tendencia en redes sociales: por sus consejos, reacciones, videos, sus transmisiones en vivo, y sus charlas con personajes conocidos. Dentro de estos están varios futbolistas que se han dado un tiempo para habar con este streamer.

Ante la partida de Lionel Messi

Una de las últimas hazañas de Ibai Llanos fue apreciar en primera fila la presentación de Lionel Messi en el PSG. El español llegó hasta el Parque de los Príncipes para ver a su ídolo y, además, fue el primero en hacerle una entrevista como jugador del cuadro parisino. Algo que ningún periodista pudo lograr.

Y es que Ibai Llanos se ganó el cariño de Lionel Messi muy rápido. De hecho, el astro argentino lo seguía porque sus hijos veían los videos del streamer español. Además, el Kun Agüero, íntimo amigo de la ‘Pulga’, fue el que los acercó a ambos y así nació la amistad en pocos días.

Horas antes, Ibai Llanos había pedido a Messi que no se vaya del FC Barcelona. (Foto: Twitch)

“Yo no conocía a Messi. El Kun me llevó con engaños a una cena. De repente llegamos a un sitio y había tres o cuatro paparazzi. Yo dije ¿qué está pasando aquí? Pensé que era un lugar exclusivo y privado para futbolistas”, contó Ibai Llanos.

Ambos de bajan del carro y la mamá del Kun Agüero los recibe y dice “Ibai disfruta, esto solo pasa una vez en la vida”. El streamer no entendía que estaba pasando hasta que su Coscu, un famoso youtuber argentino, le dijo que estaba en casa de Messi.

“De repente veo a mi derecha a Messi con una camiseta de Batman, descalzo y con los pantalones de Chicago Bulls”, y entonces reaccionó: “¡Yo estaba en la casa de Messi sin saber que era la casa de Messi!”, así fue el primer encuentro en Messi e Ibai.

Así conocí a Messi. Espero que ahora comprendáis muchas cosas. pic.twitter.com/4kMg1KHzNy — Ibai (@IbaiLlanos) August 8, 2021

-DESDE CERO-

Pocos saben la historia de Ibai Llanos pero sí muchos han visto ese video viral donde un joven español narra la final del mundial de Tetris en el 2008. Ese muchacho, era el nuevo amigo de Lionel Messi. Ese video fue uno de los más vistos y sigue repitiéndose en todas las plataformas digitales.

Ibai era un chico que encontró en el mundo virtual un lugar donde ser feliz. Hace algunos años, no se le pasaba por la cabeza que trasmitir sus propias partidas de videojuegos y las sus reacciones a torneos le cambiarían la vida.

Hoy hemos vivido algo histórico.



Jonas, Español y de Albacete, campeón del mundo en el Tetris. pic.twitter.com/IiP6kcAgip — Ibai (@IbaiLlanos) March 11, 2018

Con la llegada de la pandemia por la COVID-19, Ibai saltó a la fama. El encierro obligatorio hizo que las personas vayan hacia la computadora y plataformas como Twitch crecieron muy rápido. La gente se entretenía viendo a los creadores de contenido de esta plataforma. Pero el más solicitado era Ibai porque mostraba una forma distinta de transmitir o comentar los videojuegos.

Transmitiendo conoció al Kun Agüero quien durante la pandemia también se introdujo a ese mundo donde tuvo millones de seguidores. El futbolista argentino fue el primer amigo de Ibai Llanos. Así comenzó su crecimiento en el mundo cibernético.

Ibai Llanos y Sergio Agüero este jueves en un stream. (Foto: captura Twitch)

A medida que pasaban las semanas, Ibai Llanos se volvió un referente en las redes sociales. Millones de jóvenes de todo el mundo lo seguían. Nadie quería perderse sus transmisiones, la personas se gastaban horas y horas para ver cómo jugaba el español al Fall Guys o el Among Us.

Ibai siempre buscó renovarse. Sabía que tenía buscar nuevo contenido para fidelizar a sus seguidores. Entonces, realizó una temporada de entrevistas donde tuvo a grandes estrellas como Ronaldinho, Gerard Piqué, Ronaldo y otros jugadores más. Además, transmitió en Twitch toda la Copa América para España. Fue todo un éxito total.

Así Ibai Llanos logró lo que nadie pudo en poco tiempo. Ni el propio Messi se perdía sus videos. Es por eso que la ‘Pulga’ le pidió al Kun Agüero que el streamer esté presente en la última cena antes de partir a Francia y le dio la exclusiva de aparecer por primera vez en Twitch.

Ibai Llanos también retransmitirá por su canal de Twitch la final de la Copa América. (Foto: AFP)

Antes que comiencen a criticarlo, Ibai Llanos ha dejado en claro que él no es periodista. Solo es una persona que intenta caerle bien a los demás. Sus entrevistas, son charlas de amigos. Donde evitar incomodar a sus invitados. Es por eso que muchas estrellas, incluido Messi prefieren hablar con él.

Messi sabe que Ibai no le va a preguntar por el Barcelona o si tiene algún problema con Laporta. Es más, en lo poco que hablaron fue sobre la cena que tuvieron. El argentino estuvo muy cómodo y ese era el objetivo de la presencia de Llanos en el Parque de los Príncipes.

Ibai Llanos nos ha ratificado que los tiempos en la comunicación y el periodismo también vienen cambiando. Toca adaptarse, buscar darle vuelta y explorar los nuevos canales que existe para comunicar. De eso se trata.

El streamer español Ibai Llanos estuvo en casa de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi. (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

