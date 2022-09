Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a dar que hablar este jueves al responder sobre su relación en redes sociales. Ambos contestaron preguntas en medio de los rumores de una posible nueva separación, pero terminaron dejando más confundidos e intrigados a sus seguidores.

Ante una serie de especulaciones, el flamante atacante del Galatasaray turco salió a negar un rompimiento, mientras que la modelo y representante aseguró que su matrimonio es cosa del pasado.

“¡No! No estamos separados. Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa, que tanto los nenes como yo la extrañamos mucho”, respondió Icardi a través de Instagram cuando le consultaron si estaba separado.

Sin embargo, Wanda Nara detalló casi en paralelo hace cuánto está casada con el futbolista y sorprendió a todos. “Estuvimos 9 años”, señaló como si la relación ya hubiese terminado.

Icardi y Wanda Nara responden distinto sobre su relación | Foto: Instagram

Posteriormente Wanda Nara dio por confirmada la separación. “Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación”, agregó.

Icardi habla nuevamente de su vida privada en medio de su adaptación al Galatasaray, donde se encuentra cedido por PSG hasta el final de temporada. El goleador de 29 años busca protagonismo tras ser irregular en las dos últimas temporadas. Llegó en 2019 a París procedente del Inter de Milán.