Un año 2020 atípico para todos, y el fútbol no fue ajeno a ello. El deporte rey se ha visto afectado por la falta de hinchas en sus tribunas, cuyo ingreso en entradas ha perjudicado a los equipos más grandes del mundo. Es así, que los movimientos y decisiones que han tomado los distintos clubes se han visto limitados por el nuevo presupuesto que deben de manejar. Tanto así, que se han movido menos jugadores y técnicos. Y en cuanto a estos últimos, los que fueron retirados de sus equipos, en muchos casos, no han podido encontrar una nueva casa que los acoja. Entre ellos, Quique Setién, Ernesto Valverde, ambos ex estrategas del FC Barcelona.

Mauricio Pochettino

Pochettino demostró ser uno de los mejores entrenadores del mundo en el Tottenham Hotspur. Sin embargo, su salida no fue la que esperaba un entrenador que meses antes había guiado al equipo londinense a su primera final de Champions League. Ahora, tras rechazar al Benfica y Mónaco, tendrá que seguir esperando paciente a que llegue una oportunidad interesante para él.

Massimiliano Allegri

Luego de cincos años en la Juventus de Turín, Allegri decidió apartarse de los banquillos tras rescindir contrato con la ‘Vecchia Signora’. En su palmarés, hay 5 títulos de liga, 2 Supercopas de Italia y 4 Copas de Italia. Ahora, ya con 2 años fuera de un equipo, comienza a extrañar los campos. Según Marca, parece interesar en París, donde un adiós de Tuchel lo acercaría, y mucho, al Parque de los Príncipes.

Quique Setién

El FC Barcelona despidió a Quique Setién tras una de las derrotas más humillantes en la historia del club, donde un Bayern de Múnich arrolló sin compasión a los ‘culés’, dejandolos fuera de la Champions League. Ahora, con su situación contractual pendiente.

Maurizio Sarri

El Nápoles fue su mejor época. Sin embargo, años después llegaría a la Juventus de Turín, donde tenía un gran reto: levantar la Champions League con Cristiano Ronaldo como emblema. Pero la derrota en octavos de final ante el Olympique de Lyon fue insalvable para el técnico, que sigue esperando una nueva oportunidad en un gran banquillo del continente.

Andrea Pirlo es anunciado como nuevo DT de la Juventus tras la destitución de Sarri

Marcelino

El adiós de Marcelino del Valencia no fue bien visto en toda España. El técnico, que venía de levantar la Copa del Rey en el centenario del club, fue despedido al comienzo de la temporada siguiente por problemas con la directiva, a la que no le tembló el pulso para ponerlo en la calle.

Laurent Blanc

La para más larga. Laurent Blanc lleva cuatro largos años sin entrenar. Exactamente desde verano de 2016, cuando el París Saint-Germain confirmó que el exjugador del FC Barcelona y Manchester United entre otros no dirigiría al equipo la temporada siguiente. Ahora, con Jorge Mendes como representante, parece que Laurent Blanc está preparado para desempolvar su librillo. Ojalá sea pronto.

Ernesto Valverde

Desde su precipitado adiós al FC Barcelona ,tras la derrota en Supercopa frente al Atlético de Madrid en el 2019, Ernesto Valverde no se ha vuelto a dirigirl. El ‘Txingurri’ sigue esperando y por el momento empezará la temporada 2020/21 sin equipo. Setién, su sustituto, también quedó fuera. ¿Qué pasará con Koeman?

