Cuando un futbolista fallece, lo normal, es que se le recuerde por lo que fue o hizo dentro del campo. Goles, asistencias o incluso regates, son imágenes que a uno se le podrían venir a la cabeza; sin embargo, con Michael Robinson esto no sucede. El inglés se describía como “un futbolista normal”. Su buen amigo John Carlín, periodista de La Vanguardia, revela que siempre recalcaba que “nunca fue gran cosa”. Su carisma fue lo que enamoró a España entera.

Nacido en Leicester, Robinson inició su carrera en el deporte en 1975 vistiendo los colores del Preston North End. Continuó su camino en el Manchester City, Brighton, Liverpool y Queens Park Rangers, pero su llegada a Pamplona para defender al Osasuna cambiaría, sin saberlo, su rumbo de vida.

En 1987 aterrizó en España sin saber hablar castellano, pero, ya saben, el fútbol es un ‘idioma universal’, así que no fue ese el problema. El británico disputó 69 partidos con la camiseta rojilla anotando un total de 16 goles en sus tres temporadas en El Sadar.

Michael Robinson defendió los colores de Osasuna entre 1987 y 1989. (Foto: Diario AS)

Su mejor actuación llegó en un duelo por Copa del Rey ante el Real Madrid Castilla. ‘Robi’ brilló anotando su único ‘hat trick’ en tierras españolas.

Dos años duró su estadía como futbolista en LaLiga. Las rodillas hicieron que se despida a los 31 años. Era solo un hasta luego. Una nueva faceta detrás de los micros le abriría nuevas oportunidades.

Empezó narrando partidos de la liga inglesa en La2, pero su prueba de fuego llegó en el Mundial de Italia 90 de la mano de Televisión Española. Su carisma y particular dejo hicieron que se gane un espacio en las casa de los fanáticos del ‘deporte rey’. Tras el evento, firmó con Canal + España para aportar su visión técnica y humor en las narraciones de LaLiga junto a su fiel compañero Carlos Martínez y ser parte de otros programas como ‘El Día Después’.

Carlos Martínez, compañero de transmisión de Robinson, lo recuerda en Twitter. (@CarlosPlus)

De a pocos, Robinson fue abriendo puertas. El punto de quiebre se dio cuando apostó por un nuevo formato: ‘Informe Robinson’. Un producto nunca antes visto en España que analiza y narra la hechos deportivos relevantes de la historia con gran calidad y de la mano de los principales protagonistas. El programa busca contar historias en el deporte.

Uno de los episodios más recordados es el que nos revela qué pensaron los jugadores de la ‘Roja’ en la final del Mundial de Sudáfrica 2010. “Se para todo y solo estamos yo el balón”, recuerda Andrés Iniesta antes de anotar el tanto que les daría la Copa del Mundo en el mencionado capítulo.

“Casi todos los canteranos de los clubes veían el programa porque te mostraba la realidad del fútbol. Él habló conmigo y me convenció para hacerlo. Que era una apuesta suya, que iba a quedar muy bonito. Iba a ser el paso que lo recordaría mucha gente. Así fue”, explica Iker Casilla a Vamos de Movistar.

En el 2018 llegaría la primera estocada para el periodismo español. ‘Robi’ anunciaba el 12 de diciembre de aquel año, en una entrevista en un programa de la Cadena Ser que le habían diagnosticado un “cáncer de los malos”, un melonama, que le generó grandes complicaciones. Este martes murió.

Figuras del deportes se mostraron afectadas por la pérdida. Rafael Nadal, histórico tenista español que también fue parte de uno de los capítulos del ‘Informe Robinson’, publicó su más sentido pésame para los familiares.

“Fuiste quien nos alegró siempre el deporte. Te estamos agradecidos. Descansa en paz. Un abrazo y todo el ánimo posible a tu familia”, escribió ‘Rafa’.

Nos levantamos con la triste noticia del fallecimiento de uno de los nuestros. Fuiste quien nos alegró siempre el deporte. Te estamos agradecidos.

D.E.P. @michaelrobinson

Un abrazo y todo el ánimo posible a su familia. pic.twitter.com/SRi5GvlLvj — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 28, 2020

"Tengo 61 años. Y son 61 años amando y sintiéndome amado. No cabe en una vida de 61 años tanta felicidad, fortuna y buena suerte como las que yo he tenido. No creo que la vida me deba nada, es más bien al revés", dijo Michael en una entrevista a inicios de abril de este año. Su esposa Chris y sus hijos Liam y Aimée lo acompañaron hasta sus últimos minutos de vida. Hoy sufren pero están tranquilos porque saben que Robinson dejó huella.

“Bendita la muerte cuando viene después de buen vivir”, dice el dicho. Michael Robinson, sí que vivió bien.

Con tremenda tristeza os comunicamos el fallecimiento de Michael. Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado. Os estaremos eternamente agradecidos por haber hecho a este hombre TAN FELIZ, nunca caminó solo. Gracias — Michael Robinson (@michaelrobinson) April 28, 2020



