El fútbol argentino se ha caracterizado por ser uno de los más rudos de Sudamérica: lesiones, peleas, increíbles patadas y hechos anecdóticos llenan los libros de la historia del balompié albiceleste. En ESPN FC, con Diego Latorre, Rolando Schiavi y Óscar Ruggeri, el conductor Alejandro Fantino propuso debatir sobre los delanteros más difíciles de controlar. Durante la conversación salió el nombre de Franco Navarro y lo describieron con mucho aprecio.

El debate salió muy ameno, ya que el ‘Cabezón’ Ruggeri contó muchas anécdotas. Una de ellas provocó muchas risas con Roberto Cabañas, ex delantero de Boca Juniors: “Era muy malo ese tipo. En un partido, cuando trabamos y caímos ambos, me tiró una moneda en la cabeza. ¿Vos sabés lo que dolía eso? Lo corrí y me expulsaron, pero era muy bravo”.

Ante ello, Diego Latorre afirmó: “Yo fui compañero de Cabañas, era muy bravo en los entrenamientos. Cuando ibas a trabar era una locura, abría mucho los brazos”.

Como parte de la conversación, Alejandro Fantino dijo lo siguiente: “Este es más de los 80′s, no sé si jugaron contra él: ¿jugaron contra Franco Navarro? Aquel nueve de Independiente”.

Franco Navarro como capitán del Deportivo Municipal saludando a la hinchada. (GEC Archivo Histórico)

Ruggeri, debido a que jugó mucho antes que los demás panelistas, respondió de inmediato: “Ufff, claro, claro, claro que lo enfrenté. Un crack, era muy fuerte, pero no era malo como Cabañas. No era mala leche, era buena persona pero era un tanque, era muy difícil quitársela”, afirmó el ‘Cabezón’.

Como se recuerda, Franco Navarro jugó en Independiente de Avellaneda entre los años 1986 y 1988, jugando 69 partidos y convirtiendo 25 goles.

