No se sabía, no lo sospechaban, nadie lo intuía. En el saludo protocolar bajo las butacas preferenciales del Estadio Monumental, maestro y alumno; es decir, Pérez y Bengoechea, se dieron la mano y un abrazo afectuoso, el de Alianza Lima ya había decidido irse tras los 90 minutos, el de Universitario gozaba de un grata popularidad pero no sabía que entre la pandemia y la administración crema meses después cocinarían su salida del club.

Ese 8 de marzo del año pasado, que suena a un tiempo muy lejano, no solo fue la última vez de un partido con público en el Perú sino el final de ambos protagonistas dirigiendo en la Liga 1. Hoy, un año y días después de aquel clásico en Ate, las situaciones parecen haberse invertido. Gregorio no continúa más en Defensor Sporting, el club que lo cobijó tras su salida de la ‘U’, mientras que Pablo pone mano dura en Peñarol purgando a los referentes del plantel.

No hay un cálculo exacto para definir cuánto se ajusta, en esta situación particular, la frase que “el tiempo es justiciero y pone cada cosa en su lugar”. Por una u otra razón, los uruguayos que mandaban en los bancos de suplentes de los dos clubes más grandes del Perú, hoy viven presentes distintos. Drama para ‘Goyo’ que, lejos de la Liga 1 y retornando a su país, no pudo encontrar buenos resultados , y reinvención para ‘Bengo’ en un puesto que lo aleja de las canchas, pero lo acerca a los hilos que deciden a la institución que ama.

En este nuevo papel, Bengoechea elige contestar el teléfono cuando es consultado por algún tema de Alianza Lima. En las últimas horas, con el debut íntimo en la Liga 1 tras el descenso deportivo hice que el charrúa tome una postura firme.

“Estuvimos pendientes de como se iban desarrollando los acontecimientos. Felicitaciones a Julio [García] por lo que logró en el TAS. Es un acto de justicia. Lo triste es esperas que el TAS tome la decisión . Yo sueño con una FPF y fútbol peruano organizado”, dijo en Golperú.

Pablo Bengoechea guió a Alianza Lima al título el 2017 y fue subcampeón en el 2018 y 2019. (Foto: Peñarol)

Así se fueron de Perú

Entre 1993 y 1997 (excepto 1996), Gregorio Pérez y Pablo Bengoechea en el papel de técnico y figura, respectivamente, de Peñarol completaron un capote de títulos. El pentacampeonato del cuadro mirasol encumbró la carrera del entrenador y elevó a nivel de ídolo la imagen del jugador.

De esas viejas cenizas, en el Perú siempre le reconocimos el mejor fuego que quedaba. Por eso, cuando Sergio Markarián tiró la puerta y decidió irse de la selección peruana, Bengoechea no fue visto como un Plan B sino como parte de seguir con el proceso del ‘Mago’.

Sin embargo, al técnico se le miró por debajo del hombro. Su salto de asistente a técnico fue demasiado premio para muchos, por eso apenas Manuel Burga salió de la FPF, la presidencia de Edwin Oviedo decidió cesarlo del cargo. Acertado o no, esto permitió que Pablo probará suerte como técnico de Peñarol, y aunque no le fue bien, selló el vínculo que hoy disfruta . Por otro lado, mejor destino fue Alianza Lima, donde salió campeón nacional el 2017 y disputó las finales del 2018 y 2019.

Con la llegada de varios refuerzos de renombre y bajo el mando del 'Profesor', artífice del título en el 2017, el hincha de Alianza se ilusionó con un gran año. Sin embargo, Bengoechea dejó el equipo en marzo después de perder 2-0 contra Universitario en el Monumental. En 7 partidos con el charrúa, los blanquiazules solo ganaron 2. Durante la pretemporada, Jean Deza y Carlos Ascues fueron 'ampayados' por un programa de farándula, pero Bengoechea minimizó la situación. (Foto: GEC)

Asimismo, por ese recuerdo que había dejado Pérez en los años 90, su nombre de metió en la carpeta de técnicos que Jean Ferrari fue a entrevistar a Buenos Aires hacia finales del 2019. Con su trato señorial y los gestos de aprecio que mostró hacia la ‘U’, el gerente deportivo crema no dudó en ficharlo. Al fin y al cabo, la historia merengue con Uruguay merecía tener un capítulo más de gloria, le confesó a El Comercio.

Al inicio del 2020, maestro y alumno coincidieron en el Perú y esta novela parecía destinada a escribir algunas historias en la Liga 1. De alguna forma, el destino se comenzó a quebrar cuando el plantel armado en Alianza Lima rompió con la filosofía de Bengoechea hasta el punto de implosionar, mientras que a la par las ideas de Pérez iban reforzando el carácter y espíritu del Universitario que luego ganó el torneo Apertura y llegó a jugar la final por el título nacional.

Bengoechea, entonces, se hartó y decidió irse de Alianza Lima. Alegó que ya no podía calar más hondo en su plantilla y dijo adiós tras perder el clásico (2-0) ante la ‘U’. En ese preciso instante, a Gregorio Pérez el triunfo ante el archirrival lo revitalizó tras la eliminación en Copa Libertadores y su popularidad tocó el pico de éxito entre los hinchas merengues.

Gregorio Pérez conversó con El Comercio desde Uruguay a una semana de que Universitario juegue en la reanudación de la Liga 1 ante la Academia Cantolao. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Luego, se desató la pandemia del coronavirus. Bengoechea se fue como desempleado a Uruguay, y Pérez lo siguió mientras ideaba un plan de entrenamiento virtual para su equipo. Las semanas pasaron, los meses los alcanzaron, y la situación de ambos se igualó cuando la administración de Carlos Moreno decidió separar al experimentado técnico charrúa porque era una persona vulnerable al virus ya que tenía 72 años.

Dos caras distintas

Tras meses desocupado, el 14 de noviembre del 2020, Gregorio Pérez fue anunciado como nuevo director técnico de Defensor Sporting, club al que sacó campeón en 1976 en el inicio de su carrera como entrenador. Semanas más tarde, tras largas negociaciones, el 6 de diciembre Pablo Bengochea aceptó encargarse de la dirección deportiva de Peñarol.

Otra vez en actividad, los últimos cuatro meses han servido para notar la mano de cada uno en sus nuevas facetas. ‘Goyo’ tomó un fierro caliente asumiendo el mando de un discreto Defensor Sporting, que encontró armado y con serias limitaciones. Por su cuenta, ‘Bengo’ vio como Peñarol luchó hasta el final por conseguir el Clausura, pero no lo consiguió, lo que significa en un grande como el cuadro ‘carbonero’ que es un fracaso deportivo .

Gregorio Pérez, a la par de su nueva función, no perdió su conexión con el Perú, y en febrero pasado al ser consultado por un supuesto interés para dirigir a Alianza Lima este año, aclaró: “Nadie me llamó y si lo hubiesen hecho, con todo respeto digo que no habría aceptado . Nunca diré de esta agua no beberé. No se sabe las vueltas que da la vida y creo que no falta aclarar nada. Le tengo mucho respeto a Alianza Lima, sé que volverán a Primera, pero primero está la ‘U’”, dijo en “Toca y Pasa”.

Bengoechea alista purga en Peñarol (Foto: Agencias)

Para ese entonces, el trabajo de ‘Goyo’ no daba resultados en un Defensor Sporting que arrastraba malas campañas y estaba complicado con el promedio en la tabla del descenso uruguayo. En los cuatro meses de Pérez en la dirección técnica, el equipo solo pudo ganar 2 de 15 partidos, justamente a Peñarol (2-1) de Bengoechea , y a Plaza Colonia (3-2). Los otros 12 partidos fueron 7 empates y 5 derrotas.

A falta de tres fechas para el final, a mediados de marzo pasado, Gregorio Pérez fue despedido del cargo de técnico, y Defensor Sporting no se pudo salvar de bajar de categoría en el fútbol uruguayo tras 2 empates y 1 derrota más.

Del lado de Pablo Bengoechea, culminar en segundo lugar en el Torneo Clausura con 29 puntos (Liverpool campeonó con 34) no fue suficiente para llegar a las semifinales por el torneo charrúa. Lo inmediato para la dirección deportiva a cargo de ‘Bengo’ fue armar una lista de jugadores purgados.

Solo Bengoechea, con la espalda que tiene por su pasado como jugador y por lo que representa en Peñarol, puede sentirse respaldado para borrar a más de un referente actual de la plantilla del cuadro mirasol. Según el portal Réferi, Pablo quiere sacar del club a Cristian ‘Cebolla’ Rodríguez, Fabián Estoyanoff y Marcel Novick (hermano de Hernán, actual jugador Universitario).

Gregorio Pérez dirigió su primera práctica en Defensor Sporting. (Foto y video: @DefensorSp)

Los malos resultados y la casi imposible posibilidad de jugar este año la Copa Libertadores (depende de que Liverpoool elimine a Rentistas de las semifinales por el título nacional), le dan la confianza a Bengoechea para también prescindir de Matías Britos, Kriztián Vadócz y Robert Herrera .

Esta decisión ha generado una ola de críticas en contra del extécnico de Alianza Lima. Sin embargo, la apuesta por los más jóvenes del club y la búsqueda por exportar jugadores de la cantera es la gran apuesta del director deportivo, que tiene a toda la plana directiva de Peñarol otorgándole toda su confianza.

