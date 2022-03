¿Dónde ver fútbol en vivo? Este domingo 20 de marzo tendremos mucha acción a nivel local e internacional y por ello en El Comercio te mostramos la programación de horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ningún partido de hoy. Sin lugar a dudas, los clásicos Real Madrid vs. Barcelona y River Plate vs. Boca Juniors se llevarán la atención del mundo entero. Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística.

Liga 1 de Perú

11:00 | Cantolao vs. Melgar vía GOLPERU

13:00 | Carlos Stein vs. Sporting Cristal

13:15 | Municipal vs. Atlético Grau vía GOLPERU

15:30 | ADT Tarma vs. Ayacucho FC vía GOLPERU

15:30 | Binacional vs. Universitario vía GOLPERU

Premier League de Inglaterra

09:00 | Leicester vs. Brentford vía ESPN 2 y Star+

11:30 | Tottenham vs. West Ham vía Star+

Ligue 1 de Francia

07:00 | AS Mónaco vs. PSG vía Star+

09:00 | Angers vs. Brest

09:00 | Bordeaux vs. Montpellier

09:00 | Lorient vs. Estrasburgo

09:00 | Rennes vs. Metz

11:05 | Reims vs. O. Lyon vía Star+

14:45 | O. Marsella vs. Niza vía star+

Bundesliga de Alemania

09:30 | RB Leipzig vs. E. Frankfurt vía Star+

11:30 | Wolfsburgo vs. B. Leverkusen vía ESPN 4 y Star+

13:30 | Colonia vs. B. Dortmund vía ESPN 4 y Star+

Serie A de Italia

06:30 | Venezia vs. Sampdoria vía Star+

09:00 | Empoli vs. H. Verona vía Star+

09:00 | Juventus vs. Salernitana vía ESPN 2 y Star+

12:00 | AS Roma vs. Lazio vía ESPN 2 y Star+

14:45 | Bologna vs. Atalanta vía Star+

LaLiga de España

08:00 | Espanyol vs. Mallorca vía ESPN 4 y Star+

10:15 | Cádiz vs. Villarreal

10:15 | Celta vs. Betis vía DirecTV Sports

12:30 | Sevilla vs. Real Sociedad

15:00 | Real Madrid vs. Barcelona vía DirecTV Sports

Liga Profesional Argentina

12:00 | Rosario Central vs. Newell’s Old Boys vía TyC Sports

14:15 | Gimnasia L.P. vs. Estudiantes L.P. vía TyC Sports y Star+

17:00 | River Plate vs. Boca Juniors vía ESPN, Fox Sports Premiu, TNT Sports y Star+

Campeonato Nacional de Chile

10:00 | Huachipato vs. La Serena vía TNT Sports

15:30 | Palestino vs. Colo Colo vía TNT Sports

18:30 | Everton vs. A. Italiano vía TNT Sports

Torneo Apertura de Colombia

16:05 | Envigado vs. La Equidad vía Win Sports

18:10 | Pereira vs. Junior de Barranquilla vía Win Sports

FA Cup de Inglaterra

07:30 | Crystal Palace vs. Everton vía Star+

10:00 | Southampton vs. Manchester City vía Star+

13:00 | Nottingham vs. Liverpool vía Star+

Liga MX de México

18:00 | América vs. Toluca vía DirecTV Sports

20:00 | Atlas vs. Chivas de Guadalajara vía TUDN

22:00 | Mazatlán vs. León vía Star+ y Azteca 7

22:06 | Tijuana vs. Juárez vía Star+ y Fox Sports

