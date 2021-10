¿Dónde y cómo ver fútbol en vivo y en directo? Este jueves 7 de octubre regresan las Eliminatorias a nivel mundial y tendremos mucha actividad en prácticamente todos los continentes. En la competición de la Conmebol destaca el Perú vs. Chile y el Uruguay vs. Colombia; en la Concacaf el México vs. Canadá y en Europa el Francia vs. Bélgica por la UEFA Nations League.

TAMBIÉN LEE - Tabla de posiciones Eliminatorias Concacaf: así marcha con México como líder

Por ello, te dejamos la programación completa de canales y horarios para que sigas todos los partidos. Además, podrás ver los distintos resultados en tiempo real.

Eliminatorias Sudamericanas

Eliminatorias Concacaf

UEFA Nations League

Eliminatorias de África

08:00 | D.R. Congo vs. Madagascar vía FIFA.com

08:00 | Liberia vs. Cabo Verde vía FIFA.com

08:00 | Tanzania vs. Benín vía FIFA.com

11:00 | Guinea Ecuatorial vs. Zambia vía FIFA.com

11:00 | Nigeria vs. África Central vía FIFA.com

11:00 | Ruanda vs. Uganda vía FIFA.com

14:00 | Mali vs. Kenia vía FIFA.com

14:00 | Túnez vs. Mauritania vía FIFA.com

Eliminatorias de Asia

06:00 | Corea del Sur vs. Siria vía Star+

09:30 | Irak vs. Líbano vía Star+

11:45 | Emiratos Árabes Unidos vs. Irán vía Star+

12:00 | China vs. Vietnam

12:00 | Arabia Saudita vs. Japón vía Star+

13:30 | Australia vs. Omán vía Star+

Brasileirao de Brasil

16:30 | Sao Paulo vs. Santos

Conforme a los criterios de Saber más