Esta vez no habló de política internacional. Tampoco cogió su bolígrafo para escribir las mejores líneas sobre un determinado tema. Esta vez, Jaime Bayly, el peruano que radica en Miami hace muchos años, usó su espacio para hablar de fútbol -mezclarlo con política, también, como no podía ser de otra manera-, del triunfo de Argentina en el Mundial Qatar 2022 y de Lionel Messi, el rey del mundo.

El periodista y escritor de 57 años no dudó un solo segundo cuando tomó un avión desde Estados Unidos para vivir la final del Mundial en Buenos Aires, Argentina. Así lo contó en una columna/historia en tercera persona publicada en el diario La Nación de Argentina y Perú 21 de acá.

El viernes 16 de diciembre, hace más de una semana, Jaime subió al avión y partió hacia Buenos Aires. “¿Estás loco?”, le preguntó -según el cuento- su esposa. “Siempre he estado loco”, respondió. Y en medio de la excitación colectiva que se vivió en el país argentino durante el domingo 18 de diciembre, Bayly vivió la que quizá sea la mejor final en la historia de los mundiales.

Un partido de 120 minutos (más añadidos) que tuvo goles, emociones, salvadas históricas y la consagración de Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas de la historia (para muchos, el mejor), por encima de Kylian Mbappé, el villano perfecto que apunta a dominar el fútbol por los próximos diez años.

Lo vivido por Jaime Bayly no solo se reflejó en cada una de sus líneas escritas. También se dio el tiempo de combinar el triunfo de la Albiceleste con la política, por lo que un clip suyo se hizo viral en las redes sociales. Además, le hizo un pedido a Lionel Messi de cara a la próxima Copa del Mundo.

Argentina se proclamó campeón del mundo en Qatar. (Foto: Agencias)

Bayly y su visión de los campeones del mundo

Como no podía ser de otra manera, Jaime Bayly se pronunció sobre los jugadores de la selección argentina -los campeones del mundo- y los usó de ejemplos. “Cada uno de ellos, quizá sin saberlo, es un capitalista globalizado que se somete a las leyes de libre mercado de la oferta y la demanda y de la competencia brutal del fútbol internacional. Por eso son tan buenos. Porque salen, compiten y están en el mundo globalizado y juegan en las ligas más recias, más arduas”.

El peruano empezó a citar a cada uno de los jugadores y las ligas en las que jugaban. “De Paul juega en España, Enzo Fernández fue una revelación en Portugal, Mac Allister juega en Inglaterra”, dijo en algún momento antes de afirmar que los ve todos los fines de semana en sus respectivos clubes. “Julián Álvarez se fue al Manchester City, lo vio Guardiola. Messi está en el PSG. Lautaro, el ‘Toro’, está en el Inter de Milán”, agregó.

“Si todos estos muchachos se hubieran quedado a jugar en la liga argentina de fútbol. Si todos fueran peronistas y dijeran: no, yo no voy a jugar en Inglaterra porque las Malvinas son argentinas, no voy a jugar en el PSF de París por la corrupción del Emir de Qatar. Yo amo a mi patria, amo a Perón y juego en la liga argentina. Si todos ellos jugaran en la liga argentina, la selección no hubiera llegado a octavos de final”, añadió antes de pasar a explicar y poner en contexto sus palabras.

“Quiero decir que esto no es un triunfo de la política argentina, no es un triunfo del gobierno argentino. No. Y no vamos a permitir que los políticos oportunistas, mercenarios, chaqueteros, panqueques (palabra argentina que significa oportunista), quieran ponerse la camiseta de la selección y alzar la copa como si lo hubieran conquistado ellos. Este es un triunfo de los muchachos, de los guerreros, de los gladiadores, de los héroes y de Messi,el hacedor de la lluvia”, finalizó dejando en claro su postura sobre la polémica que se dio en medio de los festejos de los campeones al no llegar a Casa Rosada a levantar la copa del mundo.

Excelente análisis de Jaime Bayly sobre Argentina Campeón. "Este no es un triunfo de la política Argentina, este no es un triunfo del gobierno argentino". 👏 pic.twitter.com/ndgDPCAs6I — INDIGNADO (@indignadoxd) December 24, 2022

El pedido a Lionel Messi

Bayly reconoció que “estoy especialmente contento porque Messi convirtió siete goles en este mundial.Tiene trece goles en total en mundiales y por fin alzó la copa”. Luego recordó que el rosarino “no quería jugar en la selección argentina porque estaba abatido por tantos sinsabores.

“Yo me indignaba cuando escuchaba a argentinos vilipendiarlo, salpicarlo de diatribas como fango. El lodazal que le echaban en la cara: que no es tan bueno, que solo juega bien en Barcelona, que es un pecho frío, que no le interesa la Selección porque no le pagan”, recordó el periodista.

“Cómo algunos argentinos no pueden ver lo que es tan patente, tan nítido. Messi es una criatura sobrenatural, es un “rainmaker”, el que hace llover como en los tiempos antiguos. Es el dios que uno invoca para que llueva” , dijo entusiasmado.

Por último, Bayly le hizo un pedido al mejor jugador del mundo. “Messi querido, no te retires por favor, no te retires todavía. Sigue jugando con la Selección. Tienes 35 años, te has cuidado, no has aspirado kilómetros de cocaína como Maradona, estás entero. Yo creo que con 39 llegas a un mundial más. Si quieres, juegas medio tiempo o pateas los penales”, concluyó.

Messi y la copa del mundo, el único título que le faltaba. (Foto: Agencias)